Fenerbahçeli Papiss Cisse'den flaş sözler! "Burası Türkiye'nin Real Madrid'i"

Fenerbahçe'nin sezon başında Alanyaspor'dan kadrosuna dahil ettiği Papiss Cisse, ülkesinin basınına önemli açıklamalarda bulundu.

Cisse, açıklamasında Fenerbahçe'ye transfer olduğu için kendisiyle gurur duyduğunu ifade etti.

İşte Cisse'nin o açıklamaları;

"35 yaşında Fenerbahçe'ye imza attım. Fenerbahçe gibi bir kulüp hangi Afrikalı futbolcu ile 35 yaşında sözleşme imzaladı? Burası Türkiye'nin Real Madrid'i. 30 milyondan fazla taraftarımız var. Kendimle gurur duyuyorum ve kendimden bahsettiğimde mutlu oluyorum.

FENERBAHÇE İÇİN ÇOK ÇALIŞTIM

Oraya gitmek için çok çalıştım. Fenerbahçe'de, heyecandan yattığım yerde uyuyamıyorum. Çok erken kalkıyorum, takımımla antrenman yapıyorum ve eve geldiğimde de çalışmalarıma devam ediyorum. Tembel değilim, yasadışı bir şekilde hayatımı kazanmak istemiyorum. Bundan hoşlanmıyorum.

MİLLİ TAKIM ÇAĞIRIRSA...

Beni ararlarsa cevap vereceğim, bu benim için bir zorunluluk. Düşünmeyeceğim bile. Çünkü ben bir Senegalliyim."



