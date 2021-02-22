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Yayıncı kuruluş beIN Sports'tan Başkanı 'a dava!

Son dakika spor haberleri: Yayıncı kuruluş beIN Sports, marka itibarını kötüleyen 'beFAIR' kampanyası nedeniyle  başkanı 'a dava açtı. İşte tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri ()

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 19:11 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 19:18
Yayıncı kuruluş beIN Sports'tan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a dava!

Yayıncı kuruluş beIN Sports, Türk kulübünün giyim ve saha reklamlarında "beFAIR" markasının gösterilmesinin ardından Başkanı 'a fikri mülkiyet ihlali davası açtı.

City A.M. haberine göre; Yayıncı kuruluşun avukatları, önümüzdeki 24 saat içinde 'deki fikri mülkiyet mahkemelerine başvuracak.

Bir sözcüsü ise konuyla alakalı, "Haklarımızı korumak için gereken her türlü yasal işlemi yapacağız. Daha önce de gösterdiğimiz gibi, fikri mülkiyetin korunmasında tavizsiz bir yaklaşım benimsiyoruz, bunun tek sebebi futbolun ekonomik temeli olması." ifadelerini kullandı.

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