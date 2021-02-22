Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Okan Buruk'tan Fenerbahçe açıklaması! "Teklif..."

Son dakika spor haberleri: 'tan açıklaması! "Teklif..."

'de, ve mağlubiyetlerinin ardından teknik direktör 'un koltuğu sallanıyor... maçının kaybedilmesi halinde görevine son verileceği konuşulan genç teknik adamın yerine ise kulislerde 'un adı geçmeye başladı. Son olarak 'i çalıştıran Buruk, Fenerbahçe iddialarına flaş bir cevap verdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 18:43 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 18:51
Son dakika spor haberleri: Okan Buruk'tan Fenerbahçe açıklaması! "Teklif..."

'de sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla giren ve 6 sezonluk hasreti bitirmek için birçok yıldızı kadrosuna katan 'de işler yolunda gitmiyor...

Son dakika spor haberleri: Okan Buruk'tan Fenerbahçe açıklaması! "Teklif..."

Uzun süre oturduğu liderlik koltuğunu derbisinin ardından ezeli rakibine kaptıran sarı-lacivertliler, son olarak ise 'ye mağlup olarak Cimbom'un 3 puan gerisine düştü.

Son dakika spor haberleri: Okan Buruk'tan Fenerbahçe açıklaması! "Teklif..."

'da sezon başıdnan beri oynattığı futbol nedeniyle eleştirilen teknik direktör 'un koltuğu tehlikeye girerken, yerine gelebilecek adaylar da basında yer almaya başlandı.

Son dakika spor haberleri: Okan Buruk'tan Fenerbahçe açıklaması! "Teklif..."

Bu isimlerden biri de geçen sezon 'i şampiyon yaparak tarih yazan oldu. Sezona turuncu-lacivertli takımla başlayan genç teknik adam, alınan başarısız sonuçların ardından ku8lübünden ayrılmıştı.

Son dakika spor haberleri: Okan Buruk'tan Fenerbahçe açıklaması! "Teklif..."

Şu anda boşta olan Buruk'a iddiaları sorulurken, başarılı çalıştırıcı bu haberlere flaş bir yanıt verdi.

Son dakika spor haberleri: Okan Buruk'tan Fenerbahçe açıklaması! "Teklif..."

Sabah'ın haberine göre Buruk, 'nin başına geçeceği yönündeki iddiaları yalanlarken, "Fenerbahçe'den teklif almadım. Bu gibi iddialar var ortada. Fakat bu iddialar gerçek değil" ifadesini kullandı.

Son dakika spor haberleri: Okan Buruk'tan Fenerbahçe açıklaması! "Teklif..."

daha önceki açıklamalarında bu sezon takım çalıştırmak istemediğini ve dinlenmek için zamana ihtiyaç duyduğunu belirtmişti.

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