Son dakika spor haberleri: Okan Buruk'tan Fenerbahçe açıklaması! "Teklif..."

Bu isimlerden biri de geçen sezon Başakşehir'i şampiyon yaparak tarih yazan Okan Buruk oldu. Sezona turuncu-lacivertli takımla başlayan genç teknik adam, alınan başarısız sonuçların ardından ku8lübünden ayrılmıştı.

Şu anda boşta olan Buruk'a Fenerbahçe iddiaları sorulurken, başarılı çalıştırıcı bu haberlere flaş bir yanıt verdi.