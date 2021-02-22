Son dakika spor haberleri: Okan Buruk'tan Fenerbahçe açıklaması! "Teklif..."

Süper Lig'de sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla giren ve 6 sezonluk hasreti bitirmek için birçok yıldızı kadrosuna katan Fenerbahçe'de işler yolunda gitmiyor...
Uzun süre oturduğu liderlik koltuğunu Galatasaray derbisinin ardından ezeli rakibine kaptıran sarı-lacivertliler, son olarak ise Göztepe'ye mağlup olarak Cimbom'un 3 puan gerisine düştü.
Kanarya'da sezon başıdnan beri oynattığı futbol nedeniyle eleştirilen teknik direktör Erol Bulut'un koltuğu tehlikeye girerken, yerine gelebilecek adaylar da basında yer almaya başlandı.