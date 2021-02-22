Haberler Fenerbahçe Almanlardan küstah yorum! Mesut Özil Milli Marş okuyunca...

Almanlardan küstah yorum! Milli Marş okuyunca...

'nin ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği , 'de manşet oldu. Almanya Milli Takımı'nda yaşadığı ırkçı davranış sebebiyle bir daha o formayı giymeyeceğini açıklayan Mesut Özil'e, Fenerbahçe - Göztepe maçında Türk Milli Marşı'nı söylemesi sonrası Bild gazetesinden küstah yorum geldi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 14:41 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 14:55
Almanlardan küstah yorum! Mesut Özil Milli Marş okuyunca...

'nin ara transfer sezonunda Arsenal'den kadrosuna dahil ettiği dünyaca ünlü yıldız , Milli Marşımızı okuması sonrası Almanya'da gündeme oturdu.

formasını giydiği süre zarfında Alman milli marşını okumadığı aktarılan Mesut'un, Fenerbahçe - Göztepe maçı öncesi Türk Milli Marşı'nı okuduğu gözlerden kaçmamıştı.

Bunun ardından Alman gazetesi, Mesut Özil'in Türk Milli Marşı'nı okumasına dair küstah bir haber yayınladı.


MİLLİ MARŞ OKUMASINI ELEŞTİRDİLER!
Haberde; Mesut Özil'in Alman milli marşını okumaması, Türkiye'de Türk Milli Marşı'nı okuması eleştirilirken, daha önce verdiği bir röportajda, "Marş okunurken (Alman Milli Takımı ile) dua ediyorum ve eminim ki dua, bana ve takımıma zaferi getirecek. Takımımıza güven verecek." sözleri hatırlatıldı.

AĞZI HEP KAPALIYDI!
Öte yandan Bild, Mesut Özil'in Alman milli takımıyla çıktığı maçlardaki seramonide ağzını kapalı tuttuğunu aktardı.

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