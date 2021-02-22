Emre Belözoğlu kararını verdi! Fenerbahçe Trabzonspor'a yenilirse Erol Bulut yerine...

ELİNE YILDIZLAR VERİLDİ

Fenerbahçe, sezon başında Erol Bulut'a daha önce eşi benzeri görülmemiş yıldızlar kadrosunu verdi. Kanarya; Caner Erkin, Gökhan Gönül, Pelkas, Samatta, Cisse, Perotti, Sosa, Novak, Sinan Gümüş, Nazım Sangare gibi isimleri kadrosuna dahil etti.

Sezon başından bu yana elinde yıldızlar olmasına karşın oynattığı futbolla eleştiri oklarının hedefi olan Erol Bulut, 'topu rakibe vererek oyun oynama' sistemiyle futbol otoritelerince tartışma konusu oldu.