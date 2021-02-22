Haberler Fenerbahçe Emre Belözoğlu kararını verdi! Fenerbahçe Trabzonspor'a yenilirse Erol Bulut yerine...

kararını verdi! Trabzonspor'a yenilirse yerine...

'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, Süper Lig'in 26. haftasında Ülker Stadı'nda Göztepe'yi ağırlarken, mücadeleden 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Maçında ardından Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray ile puan anlamında geriye düştü ve , topun ağzına geldi. Peki, Fenerbahçe'nin gündeminde Erol Bulut ile yolların ayrılması halinde kimler var? İşte sarı lacivertli kulübün Sportif Direktörü 'nun olası Trabzonspor mağlubiyeti sonrası takımın başına getirmeyi planladığı o teknik adamların listesi...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 13:38 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 13:50
Emre Belözoğlu kararını verdi! Fenerbahçe Trabzonspor'a yenilirse Erol Bulut yerine...

Sezon başında 'de büyük bir değişim yaşanmış ve , Sportif Direktörlük görevine getirilmişti. Belözoğlu'nun ardından takımın çehresinin değiştirilmesi planlanıyordu.

Emre Belözoğlu kararını verdi! Fenerbahçe Trabzonspor'a yenilirse Erol Bulut yerine...

yönetimi futbolun anahtarını Belözoğlu'na verirken, yaz transfer sezonuna damga vuran tecrübeli futbol adamı yaptığı transferlerde "Alo ben Emre abin" lakabını almıştı.

Emre Belözoğlu kararını verdi! Fenerbahçe Trabzonspor'a yenilirse Erol Bulut yerine...

Bununla beraber , daha önce Başakşehir'de, şu anda Trabzonspor'un teknik direktörlük görevini üstlenen Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yapan ve Yeni Malatyaspor ile Alanyaspor'u çalıştıran 'u göreve getirdi.

Emre Belözoğlu kararını verdi! Fenerbahçe Trabzonspor'a yenilirse Erol Bulut yerine...

ELİNE YILDIZLAR VERİLDİ
, sezon başında 'a daha önce eşi benzeri görülmemiş yıldızlar kadrosunu verdi. Kanarya; Caner Erkin, Gökhan Gönül, Pelkas, Samatta, Cisse, Perotti, Sosa, Novak, Sinan Gümüş, Nazım Sangare gibi isimleri kadrosuna dahil etti.

Emre Belözoğlu kararını verdi! Fenerbahçe Trabzonspor'a yenilirse Erol Bulut yerine...

Sezon başından bu yana elinde yıldızlar olmasına karşın oynattığı futbolla eleştiri oklarının hedefi olan , 'topu rakibe vererek oyun oynama' sistemiyle futbol otoritelerince tartışma konusu oldu.

Emre Belözoğlu kararını verdi! Fenerbahçe Trabzonspor'a yenilirse Erol Bulut yerine...

1. KIRILMA: BEŞİKTAŞ MAÇI
'de için 1. kırılma anı Beşiktaş maçı oldu. Sarı lacivertliler sahadan, rakibi 10 kişi kalmasına karşın 4-3'lük mağlubiyetle ayrılmıştı.

Emre Belözoğlu kararını verdi! Fenerbahçe Trabzonspor'a yenilirse Erol Bulut yerine...

2. KIRILMA: G.SARAY YENİLGİSİ
Bununla beraber , inişli-çıkışlı performans sergilerken, bireysel yeteneklerle 3 puanları hanesine yazdırıyordu ancak Galatasaray derbisinde, Kadıköy'de ezeli rakibine boyun eğdi. Fenerbahçe, ara transfer döneminde rakibine İrfan Can çalımı atmasına karşın Mohamed'in golüne engel olamadı ve ikili averajda da geriye düştü.

Emre Belözoğlu kararını verdi! Fenerbahçe Trabzonspor'a yenilirse Erol Bulut yerine...

3. KIRILMA: KOCAMAN KUPADAN ETTİ
, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında evinde Başakşehir'i ağırladı. Süper Lig'de düşme hattında bulunan Başakşehir, Ülker Stadı'nda sarı lacivertlileri 2-1 mağlup etti ve bir üst tura çıktı. Fenerbahçe ise kupadan elendi.

Emre Belözoğlu kararını verdi! Fenerbahçe Trabzonspor'a yenilirse Erol Bulut yerine...

4. KIRILMA: GÖZTEPE MAÇI BARDAĞI TAŞIRDI
Ligin 26. haftasına gelindiğinde Galatasaray ile puanları paylaşan , ezeli rakibinin zorlu Alanya deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönmesinin ardından Kadıköy'de beklenmedik bir yenilgiyle karşılaştı.

Emre Belözoğlu kararını verdi! Fenerbahçe Trabzonspor'a yenilirse Erol Bulut yerine...

İzmir ekibinin yıldız ismi Halil Akbunar'ın, yaşadığı defansif zaafiyet nedeniyle golüne engel olamayan , Mesut Özilli, Samattalı, Thiamlı, Pelkaslı kadrosuyla rakibine gol atamadı ve bu sonuçla zirvenin bir hayli gerisine düştü.

Emre Belözoğlu kararını verdi! Fenerbahçe Trabzonspor'a yenilirse Erol Bulut yerine...

Maçın ardından , 'de topun ağzına geldi. Ligin 27. haftasında oynanacak Trabzonspor derbisinde olası bir puan kaybı yaşanması halinde Bulut ile yolların ayrılacağı konuşulan sarı lacivertlilerde, teknik direktör adayları belli oldu.

Emre Belözoğlu kararını verdi! Fenerbahçe Trabzonspor'a yenilirse Erol Bulut yerine...

Sportif Direktörü 'nun, 'un ardından takımın başına getirmeyi planladığı teknik direktör adaylarında listenin şu şekilde olduğu iddia edildi;

Emre Belözoğlu kararını verdi! Fenerbahçe Trabzonspor'a yenilirse Erol Bulut yerine...

MASSIMILIANO ALLEGRI

Emre Belözoğlu kararını verdi! Fenerbahçe Trabzonspor'a yenilirse Erol Bulut yerine...

ERNESTO VALVERDE

Emre Belözoğlu kararını verdi! Fenerbahçe Trabzonspor'a yenilirse Erol Bulut yerine...

CHRISTOPH DAUM

Emre Belözoğlu kararını verdi! Fenerbahçe Trabzonspor'a yenilirse Erol Bulut yerine...

LUCIEN FAVRE

Emre Belözoğlu kararını verdi! Fenerbahçe Trabzonspor'a yenilirse Erol Bulut yerine...

LEONARDO JARDIM

Emre Belözoğlu kararını verdi! Fenerbahçe Trabzonspor'a yenilirse Erol Bulut yerine...

ARSENE WENGER

Emre Belözoğlu kararını verdi! Fenerbahçe Trabzonspor'a yenilirse Erol Bulut yerine...

OKAN BURUK

SON DAKİKA