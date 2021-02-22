Emre Belözoğlu kararını verdi! Fenerbahçe Trabzonspor'a yenilirse Erol Bulut yerine...

Sezon başında Fenerbahçe'de büyük bir değişim yaşanmış ve Emre Belözoğlu, Sportif Direktörlük görevine getirilmişti. Belözoğlu'nun ardından takımın çehresinin değiştirilmesi planlanıyordu.
Fenerbahçe yönetimi futbolun anahtarını Belözoğlu'na verirken, yaz transfer sezonuna damga vuran tecrübeli futbol adamı yaptığı transferlerde "Alo ben Emre abin" lakabını almıştı.
Bununla beraber Fenerbahçe, daha önce Başakşehir'de, şu anda Trabzonspor'un teknik direktörlük görevini üstlenen Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yapan ve Yeni Malatyaspor ile Alanyaspor'u çalıştıran Erol Bulut'u göreve getirdi.