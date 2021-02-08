Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Ziraat Türkiye Kupası'nda adım adım finale doğru! ZTK Çeyrek final maçları kapsamında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i evinde konuk edecek. Her iki takımın da galibiyet parolasıyla yeşil sahaya çıkacağı maçı izlemek ve takımına destek vermek isteyenler Fenerbahçe Başakşehir maçı hangi kanalda ne zaman, saat kaçta? sorularına yanıt aramayı sürdürüyor.

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Fenerbahçe Başakşehir çeyrek final mücadelesi canlı yayın kanalı ve saat bilgileriyle, maçın tüm detayları şöyle;

Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe - Medipol Başakşehir çeyrek final maçında ilk düdük 9 Şubat 2021 Salı günü saat 20.45'te çalacak. Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi, İstanbul'da oynanacak olan müsabaka ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.



FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11'LERİ

FENERBAHÇE - Harun, Gökhan, Sadık, Szalai, Novak, Ozan, Mert Hakan, Mesut Özil, Osayi, Sinan, Thiam



BAŞAKŞEHİR - Mert, Uğur, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Azubuike, Ndayisghimiye, Fernandes, Giuliano, Gulbrandsen, Crivelli

FENERBAHÇE, MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Medipol Başakşehir'i konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

Daha sonra üç gruba ayrılarak pas ve top kapma idmanı yapan sarı-lacivertli oyuncular, çift kale taktik maçın ardından bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı.

Tedavileri süren Dimitris Pelkas ve Marcel Tisserand'ın özel programları doğrultusunda çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.

Fenerbahçe, idmanın ardından tesislerde kampa girdi.



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR, FENERBAHÇE MAÇI HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, idman, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, iki grup halinde top kapma çalışmasıyla devam etti. Taktik çalışmanın ardından duran top organizasyonlarıyla antrenman sona erdi.

Tedavilerine devam edilen Edin Visca, Junior Caiçara, Boli Bolingoli-Mbombo, Danijel Aleksic, Tolga Ciğerci ve Nacer Chadli çalışmaya katılmadı.

Mahmut Tekdemir, Ömer Ali Şahiner ve Hasan Ali Kaldırım'ın durumlarının ise yapılacak kontroller sonrasında netleşeceği belirtildi.