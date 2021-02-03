Nabil Dirar için övgü dolu sözler! "Tüm transferlerden iyi"

Fenerbahçe'de sezon başından bu yana forma şansı bulamayan Nabil Dirar, ara transfer döneminde sarı lacivertlilerden ayrılmış ve eski takımı Club Brugge'a dönmüştü.



Dirar'ın transferini Belçika basınına değerlendiren Brugge teknik direktörü Philippe Clement, oyuncusu hakkında övgü dolu sözler sarf etti.

"TÜM TRANSFERLERDEN İYİ"

Clement konuşmasında, "O, kapsamlı bir şekilde teste tabi tutuldu ve testleri çok iyi çıktı. Nabil, son zamanlarda yaptığımız transferlerden daha formda. Ayrıca, bireysel olarak çok iyi çalışmış. Dirar, çok iyi bir profesyonel. Çok yönlülüğü ve tecrübesiyle ekibimizde önemli bir rol oynayacak. Ayrıca kadromuz da biraz olsun genişledi, bundan etkilenmemeli. Son olarak, Dirar'ın yağ oranı da istenilen seviyede." dedi.



