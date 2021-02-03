Haberler Fenerbahçe Nabil Dirar için övgü dolu sözler! "Tüm transferlerden iyi"

için övgü dolu sözler! "Tüm transferlerden iyi"

Ara transfer döneminde 'den ayrılarak 'ün yolunu tutan hakkında Belçika kulübün teknik direktörü konuştu. Tecrübeli teknik adam, Faslı yıldıza övgüler yağdırdı. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2021 Çarşamba 13:57 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2021 Çarşamba 14:13
Nabil Dirar için övgü dolu sözler! "Tüm transferlerden iyi"

'de sezon başından bu yana forma şansı bulamayan , ara transfer döneminde sarı lacivertlilerden ayrılmış ve eski takımı 'a dönmüştü.

Dirar'ın transferini Belçika basınına değerlendiren Brugge teknik direktörü , oyuncusu hakkında övgü dolu sözler sarf etti.

"TÜM TRANSFERLERDEN İYİ"
Clement konuşmasında, "O, kapsamlı bir şekilde teste tabi tutuldu ve testleri çok iyi çıktı. Nabil, son zamanlarda yaptığımız transferlerden daha formda. Ayrıca, bireysel olarak çok iyi çalışmış. Dirar, çok iyi bir profesyonel. Çok yönlülüğü ve tecrübesiyle ekibimizde önemli bir rol oynayacak. Ayrıca kadromuz da biraz olsun genişledi, bundan etkilenmemeli. Son olarak, Dirar'ın yağ oranı da istenilen seviyede." dedi.

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