İrfan Can transferinde son dakika! Fenerbahçe ve Galatasaray...

GALATASARAY'IN SON TEKLİFİ Galatasaray, daha önce yaptığı 4 milyon Euro'luk teklifini 6 milyon Euro'ya yükseltti.

Emre Kaplan, "Galatasaray'ın ilk teklifi 4 milyon Euro + yüzde 50 sonraki satıştan paydı. Sarı kırmızılılar bunu 6 milyon Euro'nun üstüne çıkardı ancak hala Fenerbahçe'nin teklifinin altında. Fakat Galatasaray'ın burada hem yüzde 50 pay hem de sezon sonundaki bonusları var" ifadelerini kullandı.