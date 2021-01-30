Haberler Fenerbahçe İrfan Can transferinde son dakika! Fenerbahçe ve Galatasaray...

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Son dakika ve transfer haberi: Transfer gündeminin en çok konuşulan ismi 'yle ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor... Fenerbahçe ve Galatasaray, ısrarlı bir şekilde istedikleri yıldız oyuncu için tekliflerini yeniledi. İşte Süper L,g devlerinin yeni teklifleri ve son gelişmeler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 23:03 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 23:31
İrfan Can transferinde son dakika! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Daha önce Medipol Başakşehir'den randevu talep eden sarı-lacivertliler, dün Başakşehir Kulübü'ndeydi.

İrfan Can transferinde son dakika! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Başkan Ali Koç ve sportif direktör Emre Belözoğlu, başkan Göksel Gümüşdağ ile masaya oturdu.

İrfan Can transferinde son dakika! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Medyanın da yakından takip ettiği görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü.

İrfan Can transferinde son dakika! Fenerbahçe ve Galatasaray...

A Spor muhabirleri Mustafa Mandev, Emre Kaplan ve Ahmet Selim Kul, transferle ilgili son teklifleri açıkladı.

İrfan Can transferinde son dakika! Fenerbahçe ve Galatasaray...

İŞTE F.BAHÇE'NİN SON TEKLİFİ

Ali Koç, 'ı istediklerini resmen ifade ederek, teklifini Gümüşdağ'a sundu: "10 milyon Euro ve Deniz Türüç'ü verelim."

İrfan Can transferinde son dakika! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Ahmet Selim Kul, "Başakşehir bu teklifi olumlu karşıladı." ifadelerini kullandı.

İrfan Can transferinde son dakika! Fenerbahçe ve Galatasaray...

GALATASARAY'IN SON TEKLİFİ

, daha önce yaptığı 4 milyon Euro'luk teklifini 6 milyon Euro'ya yükseltti.

İrfan Can transferinde son dakika! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Emre Kaplan, "Galatasaray'ın ilk teklifi 4 milyon Euro + yüzde 50 sonraki satıştan paydı. Sarı kırmızılılar bunu 6 milyon Euro'nun üstüne çıkardı ancak hala Fenerbahçe'nin teklifinin altında. Fakat Galatasaray'ın burada hem yüzde 50 pay hem de sezon sonundaki bonusları var" ifadelerini kullandı.

İrfan Can transferinde son dakika! Fenerbahçe ve Galatasaray...

TERİM'İN BEKLENTİSİ VAR

Kaplan ayrıca Fatih Terim ile ilgili, "Dün Fatih Terim, yapıtğı açıklamada İrfan Can'ın tercihini Galatasaray'dan yana kullanması yönünde bir beklentisi var" dedi.

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