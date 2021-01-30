İrfan Can transferinde son dakika! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Transfer döneminin kapanmasın kısa süre kala İrfan Can Kahveci iyice kızıştı.
Transfer döneminin kapanmasın kısa süre kala İrfan Can Kahveci iyice kızıştı.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki İrfan Can Kahveci derbisi tam gaz devam ediyor.
Galatasaray'ın İrfan Can teklifinin ardından Fenerbahçe'de devreye girmişti.
Daha önce Medipol Başakşehir'den randevu talep eden sarı-lacivertliler, dün Başakşehir Kulübü'ndeydi.
Başkan Ali Koç ve sportif direktör Emre Belözoğlu, başkan Göksel Gümüşdağ ile masaya oturdu.
Medyanın da yakından takip ettiği görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü.
A Spor muhabirleri Mustafa Mandev, Emre Kaplan ve Ahmet Selim Kul, transferle ilgili son teklifleri açıkladı.
İŞTE F.BAHÇE'NİN SON TEKLİFİ
Ali Koç, İrfan Can'ı istediklerini resmen ifade ederek, teklifini Gümüşdağ'a sundu: "10 milyon Euro ve Deniz Türüç'ü verelim."
Ahmet Selim Kul, "Başakşehir bu teklifi olumlu karşıladı." ifadelerini kullandı.
GALATASARAY'IN SON TEKLİFİ
Galatasaray, daha önce yaptığı 4 milyon Euro'luk teklifini 6 milyon Euro'ya yükseltti.
Emre Kaplan, "Galatasaray'ın ilk teklifi 4 milyon Euro + yüzde 50 sonraki satıştan paydı. Sarı kırmızılılar bunu 6 milyon Euro'nun üstüne çıkardı ancak hala Fenerbahçe'nin teklifinin altında. Fakat Galatasaray'ın burada hem yüzde 50 pay hem de sezon sonundaki bonusları var" ifadelerini kullandı.
TERİM'İN BEKLENTİSİ VAR
Kaplan ayrıca Fatih Terim ile ilgili, "Dün Fatih Terim, yapıtğı açıklamada İrfan Can'ın tercihini Galatasaray'dan yana kullanması yönünde bir beklentisi var" dedi.