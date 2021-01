Son dakika: Mesut Özil'den Arsenal'e veda mesajı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil'e veda etti.



Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, sportif direktör Edu Gaspar, teknik direktör Mikel Arteta ve Mesut Özil'in görüşlerine yer verildi.



Edu Gaspar'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Mesut'a, Arsenal'e yaptığı büyük katkı için teşekkür ediyoruz. 2013'te aramıza katıldığı günden bu yana 250'den fazla maça çıktı, 3 Emirates FA Cup zaferinde rol oynadı, taraftarlara ve kulüpteki herkese sahada çok güzel anlar yaşattı. Mesut Özil'e gösterdiği performans için teşekkür ederiz. Arsenal'de görev yapan ve bu kulübe gönül veren herkesin, kariyerinin bir sonraki bölümünde Mesut ve ailesine sağlık, başarı ve mutluluk dilerken bana katılacağını biliyorum."



MIKEL ARTETA: MESUT'LA OYNAMAK VE ONA KOÇLUK YAPMAK BİR AYRICALIKTI



Teknik direktör Mikel Arteta, Mesut Özil'le hem birlikte oynamak hem de ona koçluk yapmanın kendisi için büyük bir ayrıcalık olduğunu dile getirdi.



Arteta, Mesut'un Arsenal'deki başarılarının tartışılamayacağını kaydederek, "Yaratıcılığı ve vizyonu, Arsenal formasıyla geçirdiği süre boyunca birçok hedefe yol açtı. Mesut, 3 FA Cup zaferi de dahil olmak üzere yıllar boyunca bu kulüp için birçok harika anı biriktirdi, kulübe gönül veren herkesin kalbine girdi. Bu başarılar her zaman tarihimizin bir parçası olacak. Mesut'a teşekkür ediyor, Fenerbahçe ile başarılar diliyoruz "dedi.



MESUT ÖZİL: ARSENAL İÇİN EN İYİSİNİ DİLİYORUM



Mesut Özil ise kulübe teşekkür ederek sözlerine başladı. 7,5 yıllık süreçte muhteşem bir yolculukta yer aldığını belirten yıldız futbolcu, "Burada geçirdiğim süre boyunca takımdan ve taraftarlardan hissettiğim destek gerçekten inanılmazdı ve bu, her zaman minnettar olacağım bir şey. Birlikte yıllar sonra ilk kez kupa kazandık ve ömür boyu sürecek anılar yarattık. Arsenal taraftarı sonsuza dek kalbimde kalacak. Geçtiğimiz birkaç gün içinde profesyonel bir çözüme ulaşılmasına yardımcı olduğu için Edu Gaspar'a teşekkür etmek istiyorum. Kulüpteki herkese, Arsenal'i ait olduğumuz yere, zirveye geri getirme çabalarında en iyisini diliyorum" diyerek sözlerini noktaladı.