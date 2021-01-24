Son dakika: Fenerbahçe Mesut Özil'i resmen açıkladı!

Fenerbahçe, Mesut Özil'in transferi için Arsenal'le ve futbolcuyla prensip anlaşmasına varıldığını borsaya bildirdi.

Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklama şöyle;

Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda önceki kulübü Arsenal FC ile anlaşmaya varılmış olup, futbolcunun kendisi ile de prensip anlaşmasına varılmıştır.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.

ARSENAL'DEN TEŞEKKÜR!

Fenerbahçe'nin transferi açıklamasının ardından İngiliz devi de sosyal medya hesabından Mesut Özil'e teşekkür etti.



SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Sarı lacivertliler, sosyal medya hesabından Mesut Özil'in sağlık kontrolünden geçtiğinu bu görselle açıkladı.



