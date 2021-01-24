Haberler Fenerbahçe Son dakika: Fenerbahçe Mesut Özil'i resmen açıkladı!

Son dakika: 'i resmen açıkladı!

Son dakika transfer haberleri | Ve 'e resmen kavuştu. Sarı-lacivertliler dev transferi KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamada hem ile hem de Mesut Özil ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. İşte Kanarya'nın yaptığı KAP bildirimi...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2021 Pazar 17:00 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2021 Pazar 17:49
Son dakika: Fenerbahçe Mesut Özil'i resmen açıkladı!

, 'in transferi için 'le ve futbolcuyla prensip anlaşmasına varıldığını borsaya bildirdi.

Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklama şöyle;

Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda önceki kulübü ile anlaşmaya varılmış olup, futbolcunun kendisi ile de prensip anlaşmasına varılmıştır.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.

ARSENAL'DEN TEŞEKKÜR!

Fenerbahçe'nin transferi açıklamasının ardından devi de sosyal medya hesabından Mesut Özil'e teşekkür etti.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ
Sarı lacivertliler, sosyal medya hesabından Mesut Özil'in sağlık kontrolünden geçtiğinu bu görselle açıkladı.

SON DAKİKA