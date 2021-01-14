Son dakika: Ömer Faruk Beyaz'ın yeni adresi belli oldu!

Almanya Bundesliga takımlarından Dortmund ve Schalke 'nin listesinde olan ve görüşmelerde bulunduğu Ömer Faruk Beyaz'ı sezon sonunda bedelsiz olarak kadrosuna katmak isteyen iki Alman devi, genç futbolcu ile 5 yıllık sözleşme yapmak istiyor.

Avrupa'dan birçok kulübün uzun süredir takibinde olduğu genç yıldız adayı gönlünden geçen lige ve takıma karar vermediğini de aktarmış ve "Kısa bir süre içinde Avrupa hedefim var. Bu saatten sonra vereceğim kararlar, gideceğim kulüp, oynama ihtimallerim futbol hayatım için çok önemli. Kafamda ligler var ama henüz belirlediğim bir yer yok. Çünkü erken. Gidişata göre takımı da hedefi de belirleyeceğiz." değerlendirmesinde bulunmuştu.