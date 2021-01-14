Haberler Fenerbahçe Son dakika: Ömer Faruk Beyaz'ın yeni adresi belli oldu!

Son dakika: Beyaz'ın yeni adresi belli oldu!

Son dakika transfer haberleri | Sportif direktör , yaptığı açıklamalarda taraftarını Beyaz konusunda hayal kırıklığına uğrattı. Sarı-lacivertli camiayı belki de şimdiye dek en çok heyecanlandıran isim olan Ömer Faruk, ayrılma kararı aldı. Bunun üzerine genç futbolcunun yeni adresi de belli oldu. 17 yaşındaki 10 numaranın peşinde iki dev kulüp var...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2021 Perşembe 17:52
Son dakika: Ömer Faruk Beyaz'ın yeni adresi belli oldu!

ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Beyaz, sarı-lacivertli kulübe veda etme kararı aldı.

Son dakika: Ömer Faruk Beyaz'ın yeni adresi belli oldu!

'nin "Sözleşmeni uzatalım, bir yıl kiralık olarak oyna" teklifini kabul etmeyen Beyaz, sportif direktör ile de yaptığı görüşmede "ayrılık kararında" ısrarcı olduğunu iletti.

Son dakika: Ömer Faruk Beyaz'ın yeni adresi belli oldu!

'den sözleşmesini biteceği bu sezon sonunda ayrılacak olan Beyaz kariyerine 'da devam etmek istiyor.

Son dakika: Ömer Faruk Beyaz'ın yeni adresi belli oldu!

YENİ ADRESİ ALMANYA

takımlarından ve 'nin listesinde olan ve görüşmelerde bulunduğu Beyaz'ı sezon sonunda bedelsiz olarak kadrosuna katmak isteyen iki devi, genç futbolcu ile 5 yıllık sözleşme yapmak istiyor.

Son dakika: Ömer Faruk Beyaz'ın yeni adresi belli oldu!

BELÖZOĞLU NE DEMİŞTİ?

: " süreci olumlu gitmiyor, olumlu bitecek gibi de gözükmüyor. 'nin kendisine verdiği mukavelenin bence bir örneği yok. Fenerbahçe'nin haklarını göz önüne aldığımızda gözümüz kimseyi görmez. Ben kolumdaki bandı Ömer'e samimice taktım"

Son dakika: Ömer Faruk Beyaz'ın yeni adresi belli oldu!

'dan birçok kulübün uzun süredir takibinde olduğu genç yıldız adayı gönlünden geçen lige ve takıma karar vermediğini de aktarmış ve "Kısa bir süre içinde Avrupa hedefim var. Bu saatten sonra vereceğim kararlar, gideceğim kulüp, oynama ihtimallerim futbol hayatım için çok önemli. Kafamda ligler var ama henüz belirlediğim bir yer yok. Çünkü erken. Gidişata göre takımı da hedefi de belirleyeceğiz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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