Son dakika: Ömer Faruk Beyaz'ın yeni adresi belli oldu!

YENİ ADRESİ ALMANYA
Almanya Bundesliga takımlarından Dortmund ve Schalke'nin listesinde olan ve görüşmelerde bulunduğu Ömer Faruk Beyaz'ı sezon sonunda bedelsiz olarak kadrosuna katmak isteyen iki Alman devi, genç futbolcu ile 5 yıllık sözleşme yapmak istiyor.
BELÖZOĞLU NE DEMİŞTİ?
Emre Belözoğlu: "Ömer Faruk süreci olumlu gitmiyor, olumlu bitecek gibi de gözükmüyor. Fenerbahçe'nin kendisine verdiği mukavelenin bence bir örneği yok. Fenerbahçe'nin haklarını göz önüne aldığımızda gözümüz kimseyi görmez. Ben kolumdaki bandı Ömer'e samimice taktım"
Avrupa'dan birçok kulübün uzun süredir takibinde olduğu genç yıldız adayı gönlünden geçen lige ve takıma karar vermediğini de aktarmış ve "Kısa bir süre içinde Avrupa hedefim var. Bu saatten sonra vereceğim kararlar, gideceğim kulüp, oynama ihtimallerim futbol hayatım için çok önemli. Kafamda ligler var ama henüz belirlediğim bir yer yok. Çünkü erken. Gidişata göre takımı da hedefi de belirleyeceğiz." değerlendirmesinde bulunmuştu.