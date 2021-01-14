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Perotti ile yollar ayrılıyor!

Diz bağı kopma noktasına gelen ve ameliyat olması halinde 3 ila 8 ay sahalardan uzak kalacak Arjantinli yıldız için karar zamanı. 32 yaşındaki oyuncunun durumunun istedikleri gibi gitmediğini belirten Sportif Direktörü , "Ameliyat olması durumunda oturup hem kendisiyle hem de menajeriyle bir karar almak durumunda kalacağız" dedi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2021 Perşembe 01:43
Perotti ile yollar ayrılıyor!
, transferin son günü 'dan alınan ile yol ayrımına geldi. 4 karşılaşmaya çıkan ve 3 gol atarak taraftarın sevgisini kazanan Arjantinli yıldız, 29 Kasım'da ile oynanan 10. hafta mücadelesinin 37. dakikasında sakatlanmış ve maça devam edememişti. O günden bu yana tedavisi devam eden Perotti'nin diz bağının kopma noktasına geldiği ve ameliyat masasına yatacağı açıklandı.

NE YAZIK Kİ İSTEDİĞİMİZ GİBİ DEĞİL

Yaptığı sohbet toplantısında bu konuya da değinen sportif direktör , şunları söyledi: "Dizindeki bir bağın totale yakın kopması söz konusu. Ameliyat olması gerekiyor. Durumu menajerlerine de ilettik. Süreç ne yazık ki tam ne onun ne bizim istediğimiz gibi ilerliyor. Ameliyat olması durumunda oturup hem kendisiyle hem de menajeriyle bir karar almak durumunda kalacağız. Kendi maaşının çok altında bir paraya oynuyor. Oyuncuyu değersizleştiremeyiz." ()
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