Perotti ile yollar ayrılıyor!

NE YAZIK Kİ İSTEDİĞİMİZ GİBİ DEĞİL
Yaptığı sohbet toplantısında bu konuya da değinen sportif direktör Emre Belözoğlu, şunları söyledi: "Dizindeki bir bağın totale yakın kopması söz konusu. Ameliyat olması gerekiyor. Durumu menajerlerine de ilettik. Süreç ne yazık ki tam ne onun ne bizim istediğimiz gibi ilerliyor. Ameliyat olması durumunda oturup hem kendisiyle hem de menajeriyle bir karar almak durumunda kalacağız. Kendi maaşının çok altında bir paraya oynuyor. Oyuncuyu değersizleştiremeyiz." (Sabah)