Bu galibiyet büyük taraftarımız için

Erol Bulut, “Futbolcularımı tek tek tebrik ediyorum. İnşallah yolumuza böyle devam edeceğiz” dedi.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 11 Ocak 2021 Pazartesi 23:12Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2021 Salı 06:50
Karşılaşmanınardından Fenerbahçeli futbolcular gibi teknik direktör Erol Bulut da çok kısa bir yorumda bulundu. "Konuşmam fazla olmayacak ve uzamayacak" diyerek sözlerine başlayan genç hoca, "Maçtan önce ne dediysem onların devamını konuşacağım. Kurallar olduğu için buradayız. Futbolcularımı tek tek tebrik ediyorum. Bu karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlandık. Zaten sahada futbolcularımızın gösterdiği performansla belli oldu. Bu galibiyeti büyük Fenerbahçe taraftarına armağan ediyoruz. İnşallah yolumuza böyle devam ederiz" ifadelerini kullandı.