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Bu galibiyet büyük taraftarımız için

, “Futbolcularımı tek tek tebrik ediyorum. İnşallah yolumuza böyle devam edeceğiz” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2021 Pazartesi 23:12 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2021 Salı 06:50
Bu galibiyet büyük taraftarımız için
Karşılaşmanın ardından Fenerbahçeli futbolcular gibi teknik direktör da çok kısa bir yorumda bulundu. "Konuşmam fazla olmayacak ve uzamayacak" diyerek sözlerine başlayan genç hoca, "Maçtan önce ne dediysem onların devamını konuşacağım. Kurallar olduğu için buradayız. Futbolcularımı tek tek tebrik ediyorum. Bu karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlandık. Zaten sahada futbolcularımızın gösterdiği performansla belli oldu. Bu galibiyeti büyük Fenerbahçe taraftarına armağan ediyoruz. İnşallah yolumuza böyle devam ederiz" ifadelerini kullandı.
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