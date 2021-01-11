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Yeni aday Szalai

Stopere de takviye yapacak olan , forması giyen 22 yaşındaki 'yi gündemine aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 23:08 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
Yeni aday Szalai
Stopere de takviye yapacak olan , forması giyen 22 yaşındaki 'yi gündemine aldı. Gelecek vaat eden oyuncu bu sezon . Ligi'nde 5 maça çıkarken 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi. 8 kez 'nda görev yapan, stoperin yanı sıra sol bekte de oynayabilen Szalai'nin transferinin kısa süre içerisinde netlik kazanacağı dile getirildi.
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