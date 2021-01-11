Yeni aday Szalai

Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 23:08Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
Stoperede takviye yapacak olan Fenerbahçe, Apollon Limassol forması giyen 22 yaşındaki Attila Szalai'yi gündemine aldı. Gelecek vaat eden oyuncu bu sezon Kıbrıs Rum Kesimi 1. Ligi'nde 5 maça çıkarken 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi. 8 kez Macaristan Milli Takımı'nda görev yapan, stoperin yanı sıra sol bekte de oynayabilen Szalai'nin transferinin kısa süre içerisinde netlik kazanacağı dile getirildi.