Fenerbahçe Beko'da corona virüsü vakası!

ING Basketbol Süper Ligi ve THY EuroLeague ekiplerinden Fenerbahçe Beko'da bir kişinin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın oyuncularının, teknik ekibinin ve personelinin Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda uygulanan Covid-19 testlerinde bir kişinin test sonucu pozitif çıkmıştır. Klinik şikayeti olmayan kişinin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.