Haberler Fenerbahçe Mesut Özil'in abisi transfer ateşini yaktı! Fenerbahçe...

'in abisi transfer ateşini yaktı! ...

'nin transferi için gün saydığı ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin 3.5 yıllık anlaşma sağladığı Türk asıllı Alman futbolcu için transfer dedikodularının ardı arkası kesilmiyor. 'ye transfer olacağı iddia edilen Mesut Özil'in abisinden flaş bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 09:24
Mesut Özil'in abisi transfer ateşini yaktı! Fenerbahçe...

Transfer çalışmalarını sürdüren 'de için geri sayıma geçildi.

Mesut Özil'in abisi transfer ateşini yaktı! Fenerbahçe...

Sarı-lacivertliler, forması giyen dünyaca ünlü futbolcuyla 3.5 yıllık anlaşma sağlamıştı.

Mesut Özil'in abisi transfer ateşini yaktı! Fenerbahçe...

32 yaşındaki futbolcunun 'den yıllık 3 milyon Euro'ya yakın bir ücret kazanacağı belirtilirken, Mesut'un 'a ne zaman geleceği merak konusu olmuştu.

Mesut Özil'in abisi transfer ateşini yaktı! Fenerbahçe...

'nin transferle ilgili prosedürleri tamamlamaya başladığı öğrenilirken, yıldız futbolcunun abisinden sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

Mesut Özil'in abisi transfer ateşini yaktı! Fenerbahçe...

'in abisi , sosyal medya hesabından göz kırpma emojisiyle birlikte logosu paylaşarak kardeşinin sarı-lacivertli takıma transferini duyurdu. İşte o paylaşım...

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