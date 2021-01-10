Mesut Özil'in abisi transfer ateşini yaktı! Fenerbahçe...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Mesut Özil için geri sayıma geçildi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Mesut Özil için geri sayıma geçildi.
Sarı-lacivertliler, Arsenal forması giyen dünyaca ünlü futbolcuyla 3.5 yıllık anlaşma sağlamıştı.
32 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'den yıllık 3 milyon Euro'ya yakın bir ücret kazanacağı belirtilirken, Mesut'un İstanbul'a ne zaman geleceği merak konusu olmuştu.
Fenerbahçe'nin transferle ilgili prosedürleri tamamlamaya başladığı öğrenilirken, yıldız futbolcunun abisinden sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi.
Mesut Özil'in abisi Mutlu Özil, sosyal medya hesabından göz kırpma emojisiyle birlikte Fenerbahçe logosu paylaşarak kardeşinin sarı-lacivertli takıma transferini duyurdu. İşte o paylaşım...