Mesut Özil'in abisi transfer ateşini yaktı! Fenerbahçe...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe 'de Mesut Özil için geri sayıma geçildi.

32 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'den yıllık 3 milyon Euro'ya yakın bir ücret kazanacağı belirtilirken, Mesut'un İstanbul'a ne zaman geleceği merak konusu olmuştu.