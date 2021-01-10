Fenerbahçe Ozan Tufan'ın fiyatını belirledi… Daha önce İngiliz ekipleri West Bromwich ve Crystal Palace'ın teklif yaptığı başarılı orta saha oyuncusu için son olarak Rus ekibi CSKA Moskova, Fenerbahçe'ye 10 milyon Euro teklif etti.





Takvim'in haberine göre, sarı-lacivertliler ise Ozan'ı 15 milyon Euro'dan aşağıya bırakmayacağını CSKA ile birlikte tüm taliplilerine iletti.





Öte yandan İtalyan kulüplerinin de Alanya maçında takip ettikleri Ozan Tufan için teklif yapma hazırlığında olduğu öğrenildi.



