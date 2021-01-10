Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Ozan Tufan'ın fiyatını belirledi!

'ın fiyatını belirledi!

, son olarak ’nın 10 milyon Euro teklif tetiği ’ı 15 milyon Euro’dan aşağıya satmayacağını oyuncunun tüm taliplilerine iletti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 00:41 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 01:48
Fenerbahçe Ozan Tufan'ın fiyatını belirledi!

'ın fiyatını belirledi… Daha önce İngiliz ekipleri West Bromwich ve Crystal Palace'ın teklif yaptığı başarılı orta saha oyuncusu için son olarak Rus ekibi , Fenerbahçe'ye 10 milyon Euro teklif etti.

Fenerbahçe Ozan Tufan'ın fiyatını belirledi!

Takvim'in haberine göre, sarı-lacivertliler ise Ozan'ı 15 milyon Euro'dan aşağıya bırakmayacağını CSKA ile birlikte tüm taliplilerine iletti.

Fenerbahçe Ozan Tufan'ın fiyatını belirledi!

Öte yandan İtalyan kulüplerinin de Alanya maçında takip ettikleri için teklif yapma hazırlığında olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe Ozan Tufan'ın fiyatını belirledi!

Ozan'ı izleyen İtalyan kulüplerinden birinin Milan olduğu konuşuluyor. yönetiminin bonservisini 15 milyon Euro olarak belirlediği 25 yaşındaki yıldız futbolcunun satışına, teknik direktör Erol Bulut'un ise mesafeli olduğu iddia ediliyor.

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