Haberler Fenerbahçe Transfer haberi: Fenerbahçe'den Papiss Cisse'ye Karagümrük talip oldu

Transfer haberi: 'den 'ye Karagümrük talip oldu

'nin deneyimli santrforu 'ye 'den sürpriz bir talip çıktı. Transferin hızlı takımı Fatih Karagümrük'ün Senegalli golcüyü kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 01:08
Transfer haberi: Fenerbahçe'den Papiss Cisse'ye Karagümrük talip oldu

ekiplerinden Fatih Karagümrük transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor. Ara transferde daha önce , , transferlerini duyuran Karagümrük, son olarak ile 'ı renklerine bağladığını açıklamıştı.

'un haberine göre, bu dönemde 5 futbolcuyla kadrosunu takviye eden temsilcisi 'nin Senegalli golcüsü 'yi de transfer etmek istiyor.

35 yaşındaki forvet bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 12 maçta 3 gol 1 asistlik katkı verdi.

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