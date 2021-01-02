İtalya bunu konuşuyor! Muriqi ile ilgili flaş gerçek ortaya çıktı

Fenerbahçe'den rekor bir bonsevisle ayrılan ve İtalyan ekibi Lazio'nun yolunu tutan Vedat Muriqi, Çizme'de gündem oldu...

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'da 23 Aralık 2020 tarihinde Milan karşısında deplasmanda alınan 3-2'lik mağlubiyetin yankıları sürüyor.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra henüz Lazio'da beklenen seviyeye ulaşamayan Vedat Muriqi'nin Milan maçının ilk yarısında skor 2-1 Lazio aleyhine iken Carlos Joaquin Correa'nın yerine oyuna dahil olması Çizme'de yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

NEDEN VEDAT MURIQI OYUNA ALINDI? Lazio Teknik Direktörü Simone Inzaghi'nin hücum hattında yaptığı değişikliklerde ilk tercihi olan Felipe Caicedo'nun Milan maçında süre alamaması ve yerine Kosovalı forvetin hamle oyuncusu olarak erken dakikalarda sahaya sürülmesi ülkede gündem oldu.

Simone Inzaghi, Milan mücadelesinin ardından yaptığı açıklamada, Felipe Caicedo'nun yalnızca birkaç gün önce Napoli ile oynanan maça ilk 11'de başladığı için yorgun olduğunu öne sürerek Vedat Muriqi'yi tercih ettiğini söyledi.

YÖNETİMİN KARARI İDDİASI OLAY OLDU Ekvadorlu oyuncu ise gecenin ilerleyen saatlerinde gazetecilere verdiği demeçte, kendisini iyi ve hazır hissettiğini ifade ederek hocası Simone Inzaghi'nin kendisiyle ilgili yaptığı "yorgundu" demecini taca çıkardı.

Hürriyet'in Il Messaggero'dan derlediği habere göre; Milan maçında Simone Inzaghi'nin Felipe Caicedo yerine Vedat Muriqi'yi oyuna sürmesi teknik heyetin değil kulüp yönetiminin kararıydı. Yönetimin, sportif kararlara doğrudan etki ettiği iddiası ülkede olay oldu.

Yaşananların ardından Felipe Caicedo'nun Ocak ayında Lazio'dan ayrılarak kendisiyle uzun süredir ilgilenen Fiorentina'ya Patrick Cutrone'nin yerine transfer olmaya sıcak baktığı kaydedildi.

Konuyla ilgili gazetede yer alan editör görüşü şu şekilde: Felipe Caicedo süper bir yedek oyuncu olarak şimdiye dek kulübe inanılmaz katkılar sağladı. Dolayısıyla daha fazla süre almayı hak ediyor. Ancak sezon başında büyük bir yatırım yapılan Vedat Muriqi'nin de daha fazla oynatılması tercihi anlaşılabilir bir yaklaşım.