Haberler Fenerbahçe İtalya bunu konuşuyor! Muriqi ile ilgili flaş gerçek ortaya çıktı

bunu konuşuyor! Muriqi ile ilgili flaş gerçek ortaya çıktı

Son dakika haberleri | Geçtiğimiz sezon 'nin ezeli rakibi 'ın elinden kaptığı , sezon başında 17 milyon Euro ve bonuslarla beraber 'nın yolunu tutmuştu. 'da yedek kulübesine hapsolan ve sonradan girdiği maçlarda henüz gol ve asist katkısı yapamayan Muriqi'nin, devre arasında kiralık olarak Fenerbahçe'ye dönebileceği konuşuluyordu. Kosovalı yıldızla ilgili şok bir gerçek ortaya çıktı ve İtalya'yı resmen salladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 09:08
İtalya bunu konuşuyor! Muriqi ile ilgili flaş gerçek ortaya çıktı

'den rekor bir bonsevisle ayrılan ve ekibi 'nun yolunu tutan , 'de gündem oldu...

İtalya bunu konuşuyor! Muriqi ile ilgili flaş gerçek ortaya çıktı

Serie A ekiplerinden 'da 23 Aralık 2020 tarihinde karşısında deplasmanda alınan 3-2'lik mağlubiyetin yankıları sürüyor.

İtalya bunu konuşuyor! Muriqi ile ilgili flaş gerçek ortaya çıktı

'den ayrıldıktan sonra henüz 'da beklenen seviyeye ulaşamayan 'nin maçının ilk yarısında skor 2-1 Lazio aleyhine iken 'nın yerine oyuna dahil olması 'de yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

İtalya bunu konuşuyor! Muriqi ile ilgili flaş gerçek ortaya çıktı

NEDEN VEDAT MURIQI OYUNA ALINDI?

Teknik Direktörü Simone Inzaghi'nin hücum hattında yaptığı değişikliklerde ilk tercihi olan 'nun maçında süre alamaması ve yerine Kosovalı forvetin hamle oyuncusu olarak erken dakikalarda sahaya sürülmesi ülkede gündem oldu.

İtalya bunu konuşuyor! Muriqi ile ilgili flaş gerçek ortaya çıktı

Simone Inzaghi, mücadelesinin ardından yaptığı açıklamada, 'nun yalnızca birkaç gün önce ile oynanan maça ilk 11'de başladığı için yorgun olduğunu öne sürerek 'yi tercih ettiğini söyledi.

İtalya bunu konuşuyor! Muriqi ile ilgili flaş gerçek ortaya çıktı

YÖNETİMİN KARARI İDDİASI OLAY OLDU

Ekvadorlu oyuncu ise gecenin ilerleyen saatlerinde gazetecilere verdiği demeçte, kendisini iyi ve hazır hissettiğini ifade ederek hocası Simone Inzaghi'nin kendisiyle ilgili yaptığı "yorgundu" demecini taca çıkardı.

İtalya bunu konuşuyor! Muriqi ile ilgili flaş gerçek ortaya çıktı

Hürriyet'in 'dan derlediği habere göre; maçında Simone Inzaghi'nin yerine 'yi oyuna sürmesi teknik heyetin değil kulüp yönetiminin kararıydı. Yönetimin, sportif kararlara doğrudan etki ettiği iddiası ülkede olay oldu.

İtalya bunu konuşuyor! Muriqi ile ilgili flaş gerçek ortaya çıktı

Yaşananların ardından 'nun Ocak ayında 'dan ayrılarak kendisiyle uzun süredir ilgilenen 'ya Patrick Cutrone'nin yerine transfer olmaya sıcak baktığı kaydedildi.

İtalya bunu konuşuyor! Muriqi ile ilgili flaş gerçek ortaya çıktı

Konuyla ilgili gazetede yer alan editör görüşü şu şekilde: süper bir yedek oyuncu olarak şimdiye dek kulübe inanılmaz katkılar sağladı. Dolayısıyla daha fazla süre almayı hak ediyor. Ancak sezon başında büyük bir yatırım yapılan 'nin de daha fazla oynatılması tercihi anlaşılabilir bir yaklaşım.

İtalya bunu konuşuyor! Muriqi ile ilgili flaş gerçek ortaya çıktı

GOL YA DA ASİSTİ YOK

kariyerinde Şampiyonlar Ligi ve Seria A olmak üzere iki kulvarda tam 10 resmi maça çıkan , yeni takımında henüz gol ya da asistle tanışamadı. Kosovalı golcü, transferinden bu yanan corona virüsü ve sakatlık gibi şanssızlıklarla mücadele ediyor.

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