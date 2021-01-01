Ozan bugün sahaya çıkacak

Başakşehir ile oynanan 15. hafta maçı öncesi korona virüs testi pozitif çıkan Ozan Tufan, bugün antrenmanlara başlayacak. Önceki gün yapılan son testi negatif çıkan yıldız futbolcu, bugünkü testinin de aynı sonucu vermesi halinde takımla çalışmalarda yer alacak.

8 EKSİKLE ÇALIŞTILAR

Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, hız kesmiyor. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde çalışan sarı-lacivertliler, dün taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdi. Hafif sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Tolga Ciğerci, Ferdi Kadıoğlu, Sinan Gümüş, Thiam, Novak ve Lemos tedbir amaçlı salonda çalışırken, Perotti ise sahada düz koşu yaptı.