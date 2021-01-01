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Ozan bugün sahaya çıkacak

Başakşehir ile oynanan 15. hafta maçı öncesi korona virüs testi pozitif çıkan , bugün antrenmanlara başlayacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe 22:50 Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2021 Cuma 06:50
Ozan bugün sahaya çıkacak

Başakşehir ile oynanan 15. hafta maçı öncesi korona virüs testi pozitif çıkan , bugün antrenmanlara başlayacak. Önceki gün yapılan son testi negatif çıkan yıldız futbolcu, bugünkü testinin de aynı sonucu vermesi halinde takımla çalışmalarda yer alacak.

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ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren , hız kesmiyor. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde çalışan sarı-lacivertliler, dün taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdi. Hafif sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Tolga Ciğerci, Ferdi Kadıoğlu, Sinan Gümüş, Thiam, Novak ve Lemos tedbir amaçlı salonda çalışırken, Perotti ise sahada düz koşu yaptı.

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