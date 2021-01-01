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'den 3 bomba birden! İmza an meselesi

Son dakika transfer haberleri... 'de 5 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemi öncesi girişimlerini hızlandıran Fenerbahçe, yapacağı transferlerle taraftarlarına yeni yıl hediyesi vermek istiyor. İşte sarı-lacivertlilerin transfer gündeminde yaşanan son gelişmeler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe 22:33 Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2021 Cuma 06:50
Fenerbahçe'den 3 bomba birden! İmza an meselesi

Sezon başında transferin en hareketli kulübü olan , 5 Ocak'ta başlayacak ara dönem öncesinde temaslarını hızlandırdı. Önemli isimleri kadrosuna katmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, uzun süredir görüşme halinde yıldızlarla sona yaklaştı. Başkan Ali Koç'un önceliği, "Gerçekleşmesi zor bir rüya" dediği Mesut Özil oldu.

Fenerbahçe'den 3 bomba birden! İmza an meselesi

Arsenal'in sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki futbolcunun maaşının büyük bölümünü vermeyi kabul ettiği belirtilirken, İngiliz basını da her fırsatta Mesut'un yeni adresinin Türkiye olacağını yazıyor.

Fenerbahçe'den 3 bomba birden! İmza an meselesi

İMZA AN MESELESİ
Sarı-lacivertlilerin yıllardır listesinde yer alan ise ilk kez Çubuklu'ya bu kadar yaklaştı.

Fenerbahçe'den 3 bomba birden! İmza an meselesi

Boşnak futbolcunun, "'ye gitmek istiyorum" sözünün ardından Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, yıldız ismin satışına onay verdi.

Fenerbahçe'den 3 bomba birden! İmza an meselesi

Visca ve menajeriyle bir araya gelen Gümüşdağ'ın, Deniz Türüç dışında takas önerisini kabul etmezken, 3 milyon Euro'nun da altına düşmeyeceği kaydedildi. Savunmaya da takviye yapacak olan F.Bahçe'nin sezon başında da gündeme gelen Roma'lı Juan Jesus'la anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe'den 3 bomba birden! İmza an meselesi

EDIN VISCA KİMDİR?
Doğum tarihi: 17.02.1990
Ülkesi: Bosna Hersek
Boy: 1.72
Pozisyon: Sağ kanat
Oynadığı takımlar: Zeljeznicar, Başakşehir

Fenerbahçe'den 3 bomba birden! İmza an meselesi

'de son 3 sezonun asist kralı olan , bu sezon oynadığı 17 resmi maçta 12 gole direkt katkı sağladı. 5 kez rakip fileleri havalandıran Boşnak yıldız, 7 de asist yaptı.

Fenerbahçe'den 3 bomba birden! İmza an meselesi

MESUT ÖZİL KİMDİR?
Doğum tarihi: 15.10.1988
Ülkesi: Almanya
Boy: 1.81
Pozisyon: 10 numara
Oynadığı takımlar: , Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal

Fenerbahçe'den 3 bomba birden! İmza an meselesi

Arsenal'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil, bu sezon resmi hiçbir maçta forma giymedi. Yıldız futbolcu, takımla çıktığı idmanların dışında bireysel olarak çalışmalarına devam ediyor.

Fenerbahçe'den 3 bomba birden! İmza an meselesi

JUAN JESUS KİMDİR?
Doğum tarihi: 10.06.1991
Ülkesi: Brezilya
Boy: 1.85
Pozisyon: Stoper
Oynadığı takımlar: Internacional, Inter, Roma

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