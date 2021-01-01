Fenerbahçe'den 3 bomba birden! İmza an meselesi

Sezon başında transferin en hareketli kulübü olan Fenerbahçe, 5 Ocak'ta başlayacak ara dönem öncesinde temaslarını hızlandırdı. Önemli isimleri kadrosuna katmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, uzun süredir görüşme halinde yıldızlarla sona yaklaştı. Başkan Ali Koç'un önceliği, "Gerçekleşmesi zor bir rüya" dediği Mesut Özil oldu.

Arsenal'in sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki futbolcunun maaşının büyük bölümünü vermeyi kabul ettiği belirtilirken, İngiliz basını da her fırsatta Mesut'un yeni adresinin Türkiye olacağını yazıyor.

İMZA AN MESELESİ

Sarı-lacivertlilerin yıllardır listesinde yer alan Edin Visca ise ilk kez Çubuklu'ya bu kadar yaklaştı.

Boşnak futbolcunun, "Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum" sözünün ardından Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, yıldız ismin satışına onay verdi.

Visca ve menajeriyle bir araya gelen Gümüşdağ'ın, Deniz Türüç dışında takas önerisini kabul etmezken, 3 milyon Euro'nun da altına düşmeyeceği kaydedildi. Savunmaya da takviye yapacak olan F.Bahçe'nin sezon başında da gündeme gelen Roma'lı Juan Jesus'la anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi.

EDIN VISCA KİMDİR?

Doğum tarihi: 17.02.1990

Ülkesi: Bosna Hersek

Boy: 1.72

Pozisyon: Sağ kanat

Oynadığı takımlar: Zeljeznicar, Başakşehir

Süper Lig'de son 3 sezonun asist kralı olan Edin Visca, bu sezon oynadığı 17 resmi maçta 12 gole direkt katkı sağladı. 5 kez rakip fileleri havalandıran Boşnak yıldız, 7 de asist yaptı.

MESUT ÖZİL KİMDİR?

Doğum tarihi: 15.10.1988

Ülkesi: Almanya

Boy: 1.81

Pozisyon: 10 numara

Oynadığı takımlar: Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal

Arsenal'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil, bu sezon resmi hiçbir maçta forma giymedi. Yıldız futbolcu, takımla çıktığı idmanların dışında bireysel olarak çalışmalarına devam ediyor.