Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Bursaspor'un 3 süper yeteneğine kancayı attı! Transfer için önerilecek rakam...

'un 3 süper yeteneğine kancayı attı! Transfer için önerilecek rakam...

yaz transfer döneminden beri peşinde olduğu ’un 3 yıldızı için düğmeye basmaya hazırlanıyor. Sarı-Lacivertli kurmaylar; , ve için Bursaspor'a o rakamı önerecek. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe 23:43
Fenerbahçe Bursaspor'un yeteneklerini istiyor! 3 isim için önerilecek rakam...

Ligde şampiyonluğu hedefleyen ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe Bursaspor'un yeteneklerini istiyor! 3 isim için önerilecek rakam...

Nokta transferler dışında genç yetenekleri de kadrosuna katmak isteyen Sarı-Lacivertliler'in gözü 'un 3 yıldızında. 3 yetenek için düğmeye basmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe Bursaspor'un yeteneklerini istiyor! 3 isim için önerilecek rakam...

'da forma giyen kanat oyuncusu (21), forvet (18) ve (19) için yönetimi Yeşil-Beyazlı kulübe teklif vermeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe Bursaspor'un yeteneklerini istiyor! 3 isim için önerilecek rakam...

'nin 'a 3 yıldız için paket teklif yapacağı ve 5 milyon Euro önereceği öğrenildi 'ın TFF 1. Lig'in en değerli oyuncusu olduğu da ifade ediliyor.

Fenerbahçe Bursaspor'un yeteneklerini istiyor! 3 isim için önerilecek rakam...

Yaz transfer döneminde de 'nin gündeminde olan 3 isim için başka kulüpler de devreye girmişti.

Fenerbahçe Bursaspor'un yeteneklerini istiyor! 3 isim için önerilecek rakam...

Gelen bilgilere göre Burak, Ali ve Batuhan için en istekli kulüp. (Takvim)

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