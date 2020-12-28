Haberler Fenerbahçe Son dakika: Fenerbahçe'den flaş corona virüsü açıklaması!

Son dakika: 'den flaş corona virüsü açıklaması!

Sakat futbolcuların takıma dönmesiyle rahatlayan , üç futbolcunun corona virüsü testlerinin pozitif çıkmasıyla şoke olmuştu. Sarı-lacivertliler bu durum üzerine tüm takıma bir kez daha test yaptı ve başka herhangi futbolcuda virüse rastlanılmadı. İşte o açıklama...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 16:42 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 16:46
Son dakika: Fenerbahçe'den flaş corona virüsü açıklaması!

Sakat futbolcuların takıma dönmesiyle rahatlayan , üç futbolcunun corona virüsü testlerinin pozitif çıkmasıyla şoke olmuştu. Sarı-lacivertliler bu durum üzerine tüm takıma bir kez daha test yaptı ve başka herhangi futbolcuda virüse rastlanılmadı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;

"Üç oyuncumuzda rastlanan Covid-19 vakaları sonrası futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tüm Samandıra çalışanlarımıza 4 gün üst üste yapılan testlerin tamamı NEGATİF sonuçlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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