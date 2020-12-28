Fenerbahçe'de Covid şoku! Testi pozitif çıkan isimler belli oldu

Süper Lig'de inişli çıkışlı bir grafik çizen Fenerbahçe'de, bir yandan corona virüsü vakaları görülürken diğer taraftan da sakatlıklar sarı-lacivertli takımın peşini bırakmıyor.
Süper Lig'de inişli çıkışlı bir grafik çizen Fenerbahçe'de, bir yandan corona virüsü vakaları görülürken diğer taraftan da sakatlıklar sarı-lacivertli takımın peşini bırakmıyor.
Fenerbahçe, önceki gün yaptığı açıklamada 3 futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklamış ancak isim vermemişti.
Takvim'de yer alan habere göre bu 3 oyuncunun, takımın sürekli 11'de yer alan isimlerinden Luis Gustavo, Caner Erkin ve Serdar Aziz olduğu ortaya çıktı.
Geçtiğimiz günlerde de Ozan Tufan, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.
Sakatlıklar nedeniyle 11 kurmakta zorlanan olan teknik direktör Erol Bulut'nun son gelişmeler sonrasında iyice sıkıntıya girdiği belirtiliyor.
Ligde bu haftayı bay geçen sarı-lacivertliler, 16. hafta deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.