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'de Covid şoku! Testi pozitif çıkan isimler belli oldu

Son dakika haberleri... Bu sezon sakatlıklardan çok çeken Fenerbahçe'de, bir de corona virüsü vakaları patlak vermişti. Sarı-lacivertli takımın isim vermeden açıkladığı takımdaki 3 pozitif vakanın kimler olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 08:19
Fenerbahçe'de Covid şoku! Testi pozitif çıkan isimler belli oldu

Süper Lig'de inişli çıkışlı bir grafik çizen 'de, bir yandan corona virüsü vakaları görülürken diğer taraftan da sakatlıklar sarı-lacivertli takımın peşini bırakmıyor.

Fenerbahçe'de Covid şoku! Testi pozitif çıkan isimler belli oldu

, önceki gün yaptığı açıklamada 3 futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklamış ancak isim vermemişti.

Fenerbahçe'de Covid şoku! Testi pozitif çıkan isimler belli oldu

Takvim'de yer alan habere göre bu 3 oyuncunun, takımın sürekli 11'de yer alan isimlerinden Luis Gustavo, Caner Erkin ve Serdar Aziz olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de Covid şoku! Testi pozitif çıkan isimler belli oldu

Geçtiğimiz günlerde de Ozan Tufan, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Fenerbahçe'de Covid şoku! Testi pozitif çıkan isimler belli oldu

Sakatlıklar nedeniyle 11 kurmakta zorlanan olan teknik direktör Erol Bulut'nun son gelişmeler sonrasında iyice sıkıntıya girdiği belirtiliyor.

Fenerbahçe'de Covid şoku! Testi pozitif çıkan isimler belli oldu

Ligde bu haftayı bay geçen sarı-lacivertliler, 16. hafta deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

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