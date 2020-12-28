Haberler Fenerbahçe İşte Belözoğlu’nun görüşmelere başladığı isim: Diego Costa

İşte Belözoğlu’nun görüşmelere başladığı isim: Diego Costa

Sezon başında da ’nin gündemine gelen 32 yaşındaki oyuncuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sportif direktör Belözoğlu'nun Atletico Madrid'den eski takı m arkadaşını ocak için ikna ettiği iddia ediliyor. İspanyol medyası, Kanarya'nın yıldız golcüyle temasa geçtiğini yazıyor, görüşmelerin hızlandığı belirtiliyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 20:25 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 07:47
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dünya yıldızı ile görüşmelere başladı

Yaz döneminin en hareketli kulüpleri arasında ilk sırada bulunan , ocak ayı öncesi de operasyona başladı.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dünya yıldızı ile görüşmelere başladı

Teknik direktör Erol Bulut ile ihtiyaç duyulan mevkiiler üzerine sürekli toplantılar yapan sportif direktör 'nun dünyaca ünlü yıldızı Türkiye'ye getirmek için harekete geçtiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dünya yıldızı ile görüşmelere başladı

İspanyol medyasına da yansıyan haberlerde sarı-lacivertlilerin Atletico Madrid ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Diego Costa ile temas halinde olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dünya yıldızı ile görüşmelere başladı

DEVLER DE PEŞİNDE

Mundo Deportivo'da yer alan haberinde Napoli, Tottenham ve Everton ile birlikte 32 yaşındaki futbolcuda ısrarcı davranın kulübün olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dünya yıldızı ile görüşmelere başladı

İspanyol medyasına da yansıyan haberlerinden ardından 'nun 2012-13 sezonunda Atletico Madrid'den takım arkadaşı olan Diego Costa ile sürekli görüştüğü ifade edildi.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dünya yıldızı ile görüşmelere başladı

Fenerbahçeli idarecinin İspanyol yıldızı ocak ayında Çubuklu'yu giydirmek için ısrarcı davrandığı ve tüm şartları zorladığı iddia edildi.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dünya yıldızı ile görüşmelere başladı

YILLIK 3.5 MİLYON EURO

A.Madrid'in Costa'dan bonservis beklentisi olmadığı öğrenilirken, İspanya'da yıllık 7 milyon euro kazanan bu oyuncu için F.Bahçe'nin imza parası ile senelik 3.5 milyon euro'yu gözden çıkardığı ileri sürülüyor.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dünya yıldızı ile görüşmelere başladı

Bu sezon Atletico Madrid formasıyla yalnızca 7 resmi maçta 212 dakika sahada kalan Diego Costa, 2 gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dünya yıldızı ile görüşmelere başladı

Prefosyonel kariyerinde 8 farklı takımın formasını giyen Diego Costa, 474 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 181 kez rakip fileleri havalandıran İspanyol yıldız, 71 de asist yaptı. Agresif yapısıyla bilinen 32 yaşındaki futbolcu, kariyerinde 11 kez kızarırken, 136 sarı gördü.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dünya yıldızı ile görüşmelere başladı

KUPA CANAVARI

Costa, Madrid ve Chelsea ile 9 kupa kaldırdı. Madrid ile 3 UEFA Süper Kupa, 1 Avrupa Ligi, 1 La Liga ve 1 İspanya Kupası sevinci yaşayan yıldız futbolcu, Chelsea'yle de 2 lig, 1 lig kupası kazandı.

SON DAKİKA