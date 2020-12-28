Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den 2. Bakasetas operasyonu! Teklif belli oldu

'den 2. operasyonu! Teklif belli oldu

'de ilk yarının bitimine az bir süre kala ara dönemi de yaklaşıyor. Transfer tescil döneminin başlamasına az bir süre kala girişimlerini hızlandıran kulüplerden , temaslarını sıklaştırırken gündemde bulunan isimlerden için de yapılacak teklif belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 00:28 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 01:20
Fenerbahçe'den 2. Bakasetas operasyonu! Teklif belli oldu

Yaptığı flaş transferlere rağmen ligde beklentilerin altında kalan gözünü devre arasında çevirdi...

Fenerbahçe'den 2. Bakasetas operasyonu! Teklif belli oldu

Sarı-Lacivertliler'in ilk hedefi, özel hayatı ve performansı tartışma konusu olan ile yolları ayırıp forması giyen Anastasios 'u kadroya katmak.

Fenerbahçe'den 2. Bakasetas operasyonu! Teklif belli oldu

BU KEZ BİTİRMEK İSTİYORLAR

Erol Bulut'un ısrarla kadrosunda görmek istediği Yunan yıldız için sezon başında da girişimlerde bulunan fakat sonuç alamayan yönetim bu kez transferi bitirmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe'den 2. Bakasetas operasyonu! Teklif belli oldu

PAZARLIKLAR START ALACAK

Alınan bilgilere göre Sarı-Lacivertliler bu hafta içinde 2. operasyonunu başlatacak. Yönetimin ile temasa geçerek pazarlıklara start vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe'den 2. Bakasetas operasyonu! Teklif belli oldu

TAKAS FORMÜLÜ DE GÜNDEMDE

5 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi olan Yunan futbolcu için 2.5 milyon Euro teklif edeceği öğrenildi. Yönetim takas futbolcu formülünü de düşünüyor. (Takvim)

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