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'de için karar verildi

Belçika’da zirvede yer alan Club Brugge, Tanzanyalı yıldızda ısrarcı davranıyor, ’nin isteyeceği bonservis bedeli de ödemeye hazır olduğu belirtiliyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 20:11 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 06:50
Fenerbahçe'de Samatta için karar verildi

Sezon başında zorunlu satın alma opsiyonuyla Aston Villa'dan transfer edilen , Belçika yolunda...

Fenerbahçe'de Samatta için karar verildi

Gent formasıyla uzun yıllar Belçika Ligi'nde fırtına gibi esen 28 yaşındaki golcü için Club Brugge, tüm şartları zorluyor.

Fenerbahçe'de Samatta için karar verildi

'da ısrar eden Brugge'ün F.Bahçe'nin isteyeceği bonservisi ödemeye hazır olduğu belirtiliyor.

Fenerbahçe'de Samatta için karar verildi

Ocak için Costa ile eski golcüsü Muriç de listesinde bulunan F.Bahçe'nin belirleyeceği bedelin ödenmesi halinde 'nın satılmasına sıcak bakıyor.

Fenerbahçe'de Samatta için karar verildi

Sarı-lacivertlilerin kasasından 'nın bonservisi için Aston Villa'ya 6 milyon euro ile sportif sonuçlara bağlı olarak ekstra 750 bin euro çıkacak.

Fenerbahçe'de Samatta için karar verildi

Yönetimi'nin bu oyuncunun bonservisi konusunda karar vermesi bekleniyor.

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