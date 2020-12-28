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'de savunmaya son aday! Menajerler teklif etti

5 Ocak tarihinde başlayacak ara dönemi için kolları sıvayan yaz transfer döneminde olduğu gibi isminden söz ettirecek gibi duruyor. Özellikle eleştirilerin hedefi olan savunma mevkine öncelik veren sarı-lacivertliler, hedefine Lazio'da forma giyen bir ismi aldı. Teknik patron 'un da bu isme sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 00:26 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 01:34
Fenerbahçe'de savunmaya son aday! Menajerler teklif etti

Lemos ve Tisserand'ın kötü performansı nedeniyle devre arasında stoper takviyesi yapmayı planlayan 'nin listesine yeni bir isim girdi.

Fenerbahçe'de savunmaya son aday! Menajerler teklif etti

10 MİLYON EURO ÖDENDİ
Serie A ekiplerinden Lazio'nun kadrosunda yer alan Denis Vavro'nun menajerler aracılığıyla Sarı-Lacivertliler'e teklif edildiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de savunmaya son aday! Menajerler teklif etti

Geçtiğimiz sezon başında Kopenhag'dan 10 milyon Euro'ya Lazio'ya edilen 23 yaşındaki Slovak stoper bu sezon İtalyan ekibinin lig kadrosunda kendisine yer bulamadı.

Fenerbahçe'de savunmaya son aday! Menajerler teklif etti

ÖNEMLİ BİR POTANSİYEL
yönetimi ve teknik direktör , Vavro konusunda gerekli araştırmaları yaptıktan sonra kesin kararını verecek.

Fenerbahçe'de savunmaya son aday! Menajerler teklif etti

Önemli bir potansiyeli olan genç yıldızın transferine sıcak bakıldığı gelen bilgiler arasında. (Takvim)

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