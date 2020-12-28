Fenerbahçe'de savunmaya son aday! Menajerler teklif etti

Lemos ve Tisserand'ın kötü performansı nedeniyle devre arasında stoper takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe 'nin listesine yeni bir isim girdi.

Geçtiğimiz sezon başında Kopenhag'dan 10 milyon Euro'ya Lazio'ya transfer edilen 23 yaşındaki Slovak stoper bu sezon İtalyan ekibinin lig kadrosunda kendisine yer bulamadı.