Fenerbahçe'de görülmemiş yasak! Bundan sonra maçlarda...

Uzun süredir sakat olan futbolcuların takıma dönmesiyle 4 Ocak'taki Kasımpaşa maçına tam kadro çıkmayı hedefleyen Fenerbahçe'de, Ozan Tufan'ın ardından üç futbolcunun daha Covid-19'a yakalanması sarı lacivertli kulüpte büyük endişeye yol açtı.

Takımda bir 'Covid-19 bulaşma zinciri' oluşmasından endişe eden kulüp yetkilileri, tüm oyunculara, teknik heyete ve personele her gün test yaptırarak, oluşması muhtemel bir zinciri erken teşhisle kırmayı hedefliyor. Sarı lacivertli kulüpte bu amaçla çok sıkı tedbirler alındı...

Öncelikle tüm teknik heyete ve Samandıra Tesisleri'nde görev yapan tüm personele sürekli maske takma zorunluluğu getirildi. Artık tesislerde futbolcular haricinde kimse maskesiz dolaşamıyor. Ayrıca tüm futbolcular, teknik ekip ve personelden özel yaşamlarına eskisinden daha fazla dikkat etmeleri istendi.

Ayrıca, "Nerede ve kimlerle olursanız olun, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka uyun" denildi. Fenerbahçe'de önceki gün ve dün yapılan testler her gün tekrarlanarak virüsün yayılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.