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'de görülmemiş yasak! Bundan sonra maçlarda...

'in 14. haftasında 'i 4-1 mağlup eden , bu haftayı dinlenerek geçirdi. Sakat futbolcuların takıma dönmesiyle rahat bir nefes alan Kanarya, 3 futbolcusunu ise virüse kurban verdi. Sarı-lacivertliler bu durumdan ötürü flaş yasak kararları aldı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 16:24
Fenerbahçe'de görülmemiş yasak! Bundan sonra maçlarda...

Uzun süredir sakat olan futbolcuların takıma dönmesiyle 4 Ocak'taki maçına tam kadro çıkmayı hedefleyen 'de, 'ın ardından üç futbolcunun daha Covid-19'a yakalanması sarı lacivertli kulüpte büyük endişeye yol açtı.

Fenerbahçe'de görülmemiş yasak! Bundan sonra maçlarda...

Takımda bir 'Covid-19 bulaşma zinciri' oluşmasından endişe eden kulüp yetkilileri, tüm oyunculara, teknik heyete ve personele her gün test yaptırarak, oluşması muhtemel bir zinciri erken teşhisle kırmayı hedefliyor. Sarı lacivertli kulüpte bu amaçla çok sıkı tedbirler alındı...

Fenerbahçe'de görülmemiş yasak! Bundan sonra maçlarda...

Öncelikle tüm teknik heyete ve 'nde görev yapan tüm personele sürekli maske takma zorunluluğu getirildi. Artık tesislerde futbolcular haricinde kimse maskesiz dolaşamıyor. Ayrıca tüm futbolcular, teknik ekip ve personelden özel yaşamlarına eskisinden daha fazla dikkat etmeleri istendi.

Fenerbahçe'de görülmemiş yasak! Bundan sonra maçlarda...

Ayrıca, "Nerede ve kimlerle olursanız olun, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka uyun" denildi. 'de önceki gün ve dün yapılan testler her gün tekrarlanarak virüsün yayılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Fenerbahçe'de görülmemiş yasak! Bundan sonra maçlarda...

Bu arada birkaç gün içinde 4 oyuncuda birden Covid-19 çıkmasının nedenleri de araştırılıyor. Daha önce Covid-19 geçiren ve kanında antikor bulunduğu gerekçesiyle, "Bana artık bir şey olmaz" diye düşünen bazı isimlerin maske ve sosyal mesafe kuralını daha az önemsemesinin virüsü tesislere soktuğundan kuşku duyuluyor. Hürriyet'in haberine göre 'ne giren virüsün, Başakşehir maçında yaşanan toplu gol sevinçleri sırasında bulaşmış olabileceğinden de endişe ediliyor. Takımda başka Covid-19 vakalarına rastlarına toplu gol sevinçlerinin yasaklanması gündeme gelecek.

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