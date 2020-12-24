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-Başakşehir maçında dikkat çeken an! Emre Belözoğlu 'i geri döndürdü

Son dakika haberleri... Ligin 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği 'i 4-1 yenerek zirve yarışına tutundu. 88. dakikada oyundan alınan sarı-lacivertli takımın tecrübeli oyuncusu 'in tepkisi ise dikkatlerden kaçmadı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 08:33
Fenerbahçe-Başakşehir maçında dikkat çeken an! Emre Belözoğlu Caner Erkin'i geri döndürdü

Süper Lig'de 'nin, 'i 4-1 mağlup ettiği maça hakemin gösterdiği kırmızı kartlar damgasını vurdu.

Fenerbahçe-Başakşehir maçında dikkat çeken an! Emre Belözoğlu Caner Erkin'i geri döndürdü

Sarı-lacivertli takım, son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından çıktığı kader maçında 3 puanı hanesine yazdırırken, 'in oyundan alındığında verdiği tepki dikkatlerden kaçmadı.

Fenerbahçe-Başakşehir maçında dikkat çeken an! Emre Belözoğlu Caner Erkin'i geri döndürdü

, maçın 88. dakikasında yerini Papiss Cisse'ye bırakınca teknik direktör Erol Bulut'a tepki gösterip doğruca soyunma odasının yolunu tuttu.

Fenerbahçe-Başakşehir maçında dikkat çeken an! Emre Belözoğlu Caner Erkin'i geri döndürdü

Sabah'ta yer alan habere göre tecrübeli oyuncu, tribündeki sportif direktör Emre Belözoğlu'nun uyarısıyla geri dönerek karşılaşmanın kalan kısmını körüğün ağzından izledi.

Fenerbahçe-Başakşehir maçında dikkat çeken an! Emre Belözoğlu Caner Erkin'i geri döndürdü

Bu arada 'nin 28. dakikada soldan geliştirdiği atakta ortasını yaptı. Ademi'nin ıska geçtiği topa Thiam da yetişemedi.

Fenerbahçe-Başakşehir maçında dikkat çeken an! Emre Belözoğlu Caner Erkin'i geri döndürdü

Sağ arka direkte Sinan Gümüş'ün vuruşunda meşin yuvarlak tribünlere gidince Caner "Kafayı yiyeceğim ya" diye bağırarak tepki gösterdi.

Fenerbahçe-Başakşehir maçında dikkat çeken an! Emre Belözoğlu Caner Erkin'i geri döndürdü

Yıldız futbolcunun isyanı televizyon ekranına da yansıdı.

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