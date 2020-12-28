Fenerbahçe'ye Kasımpaşa maçı öncesi 5 müjde birden!

Süper Lig'de Başakşehir'i farklı mağlup ederek kötü gidişata son veren Fenerbahçe'de gözler 16. haftadaki Kasımpaşa maçına çevrildi.

Ligde 15. haftayı 'BAY' geçecek olan sarı-lacivertliler, 4 Ocak'ta oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, kuvvet, dayanıklılık ve çabukluk çalışmalarıyla başlarken, dar alanda pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman çift kale maçla tamamlandı.

5 YILDIZ ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Fenerbahçe'ye 5 isimden ise müjdeli haber geldi. Sarı-lacivertli kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, Samatta, Lemos, Tolga Ciğerci ve Valencia'nın antrenmanın tamamında, Perotti'nin ise idmanın ilk bölümünde takımla çalıştığı belirtildi.

NOVAK VE THIAM YER ALMADI!

Fenerbahçe'de öte yandan hafif ağrıları bulunan Novak ile Thiam'ın ise antrenmanda yer almadığı ifade edildi.