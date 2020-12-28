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'ye maçı öncesi 5 müjde birden!

'de haftayı '' geçecek olan , 4 Ocak'ta ile oynayacağı 16. hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde 5 futbolcunun takımla birlikte çalışması yüzleri güldürürken, 2 isim ise ağrıları sebebiyle antrenmanda yer almadı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 14:54 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 15:06
Fenerbahçe'ye Kasımpaşa maçı öncesi 5 müjde birden!

'de 'i farklı mağlup ederek kötü gidişata son veren 'de gözler 16. haftadaki maçına çevrildi.

Fenerbahçe'ye Kasımpaşa maçı öncesi 5 müjde birden!

Ligde 15. haftayı '' geçecek olan sarı-lacivertliler, 4 Ocak'ta oynayacağı maçının hazırlıklarını Samandıra 'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe'ye Kasımpaşa maçı öncesi 5 müjde birden!

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, kuvvet, dayanıklılık ve çabukluk çalışmalarıyla başlarken, dar alanda pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman çift kale maçla tamamlandı.

Fenerbahçe'ye Kasımpaşa maçı öncesi 5 müjde birden!

5 YILDIZ ÇALIŞMALARA BAŞLADI
'ye 5 isimden ise müjdeli haber geldi. Sarı-lacivertli kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, Samatta, Lemos, ve 'nın antrenmanın tamamında, Perotti'nin ise idmanın ilk bölümünde takımla çalıştığı belirtildi.

Fenerbahçe'ye Kasımpaşa maçı öncesi 5 müjde birden!

NOVAK VE THIAM YER ALMADI!
'de öte yandan hafif ağrıları bulunan Novak ile Thiam'ın ise antrenmanda yer almadığı ifade edildi.

Fenerbahçe'ye Kasımpaşa maçı öncesi 5 müjde birden!

Bu arada antrenmanın ardından Lemos'un doğun günü kutlandı. Tebrikleri kabul eden 25 yaşındaki stoper, bu jestten dolayı da takım arkadaşlarına ve teknik heyete teşekkür etti.

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