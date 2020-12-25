Haberler Fenerbahçe Camia tek yürek! Şampiyonluktan daha fazlası

Camia tek yürek! Şampiyonluktan daha fazlası

Kötü gidişe güçlü rakibi karşısında son veren sarı-lacivertliler, karşılaşmanın ardından yaşanan büyük gerilimden güçlü çıktı. Önce sahada özlenen tablo vardı. Bulut ile aralarında sorun olduğu iddia edilen futbolcular, gollerden sonra hocalarına sarıldı. 'ın, 'kapkara gece' tweeti ise camiayı adeta kenetledi. Taraftarların desteği de Kanarya'ya büyük güç verdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 21:38 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2020 Cuma 06:50
Camia tek yürek! Şampiyonluktan daha fazlası

için galibiyetinin değeri yalnızca 3 puan olmadı. Maç içinde ve sonrasında yaşananlar sarı-lacivertlileri kenetledi, rakiplere de önemli bir mesaj verdi. Önce sahada özlenen tablo vardı. Teknik direktör Erol Bulut ile aralarında gerginlik olduğu iddia edilen futbolcular, attıkları gollerden sonra ilk olarak hocalarına koştu, sevinç yumağı oluşturdu. Bitiş düdüğüyle birlikte yaşananlardan sonra yönetimden taraftara; futbolcusundan teknik heyete kadar herkes tek yürek oldu.

CAMİA TEK YÜREK
İlk olarak Başakşehir Başkanı konuştu. Ardından , ' kapkara gece' tweetini attı. İşte bu paylaşım, sarı-lacivertlileri daha da kenetledi. Fenerbahçe Yönetimi, sosyal medyadan ezeli rakiplerine karşılık verdi. Futbolcular ise kendi hesaplarından şampiyonluğa olan inançlarını dile getirdi. Fenerbahçe'ye en büyük destek ise taraftarlarından geldi. Son dönemde birçok konuda fikir ayrılığına düşen 12. adam, bu kez tek sesti. Tüm mesajlarda takımlarına tam destek vardı.

SON DAKİKA