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Transfer dönemi öncesi resmen açıklandı! İrfan Can ve Ozan Tufan...
Süper Lig'de heyecan 14. hafta maçları ile devam ediyor. Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen takımlar devre arasında kadrolarını güçlendirmek için kolları sıvadı. Transfer dönemine sayılı günler kala Ozan Tufan ve İrfan Can'la ilgili gelişme de yaşandı. İşte detaylar...
24 Aralık 2020 Perşembe 20:11, Güncelleme 24.12.2020 20:16
Transfer dönemi öncesi resmen açıklandı! İrfan Can ve Ozan Tufan...