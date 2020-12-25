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'de savunmacılar fark yarattı!

Bu sezon özellikle stoperleri ağır eleştiriler alan , geri dörtlüsüyle hücuma en çok katkı veren takım oldu. İşte sarı-lacivertli takımın savunmacılarının ilginç istatistiği.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 21:42 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2020 Cuma 06:50
Fenerbahçe'de savunmacılar fark yarattı!

Savunmanın göbeğinde görev yapan Serdar, Tisserand ve Lemos, Avrupa'nın 5 büyük liginde en çok penaltıya sebebiyet veren stoperler oldu. Ancak bu 3 isim ve beklerde görev yapan diğer 3 oyuncu Caner, Gökhan ve Sangare yer aldığı savunma kurgusu, 13 gole direkt katkı sağladı. Novak ve Sadık, hücuma henüz katkı sağlamazken, geri dörtlüsünde forma giyen 8 isim 5 gol, 8 de asist yaptı. Caner, 5 asistle ön plana çıkan isim olurken; Gökhan da attığı 2 golle listede dikkat çeken oyuncular oldu.

CANER ERKİN FARK YARATTI
Fenerbahçe'de sezonun öne çıkan ismi tartışmasız 'di. Tecrübeli sol bek, savunmaya verdiği katkının yanı sıra hücuma da büyük güç kattı. Yıldız oyuncu, 5 asistle ligin de zirvesinde yer aldı.

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