Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de tedavi zamanı! Başakşehir maçı sonrası Erol Bulut...

'de tedavi zamanı! maçı sonrası Erol Bulut...

Süper Lig'in 14. haftasında 'i sahasında 4-1 mağlup eden 'de yeni gelişmeler yaşanıyor. Haftayı bay geçecek sarı lacivertlilerde 4 ismin aranın ardından sahalara dönmesi bekleniyor. Öte yandan teknik direktör Erol Bulut'un da alınan galibiyetle beraber rahatladığı kaydedildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2020 Cuma 00:02 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2020 Cuma 01:02
Fenerbahçe'de tedavi zamanı! Başakşehir maçı sonrası Erol Bulut...

karşısında aldığı galibiyetle yoğun bakımdan çıkan için hayata dönüş operasyonu başladı.

Fenerbahçe'de tedavi zamanı! Başakşehir maçı sonrası Erol Bulut...

Sarı-lacivertliler bu hafta sonunu bay geçecek. İlk maçını 4 Ocak 2021'de Kasımpaşa ile oynayacak olan bu mücadeleye kadar toparlanma fırsatı elde etmiş olacak.

Fenerbahçe'de tedavi zamanı! Başakşehir maçı sonrası Erol Bulut...

Sabah'ın haberine göre, karşısında hakem tartışmaları arasında alınan galibiyetin ardından futbolcular mental anlamda rahat bir nefes aldı.

Fenerbahçe'de tedavi zamanı! Başakşehir maçı sonrası Erol Bulut...

Bunun dışında sakat oyuncuların büyük çoğunluğu Kasımpaşa maçına kadar takıma katılmış olacak.

Fenerbahçe'de tedavi zamanı! Başakşehir maçı sonrası Erol Bulut...

Valencia, Perotti, Samatta, Sosa gibi isimler sakatlıklarından kurtulmuş halde sahaya çıkacak.

Fenerbahçe'de tedavi zamanı! Başakşehir maçı sonrası Erol Bulut...

EROL BULUT VE EKİBİ RAHAT BİR NEFES ALDI
Teknik heyet de üzerindeki baskıları attı.

Fenerbahçe'de tedavi zamanı! Başakşehir maçı sonrası Erol Bulut...

Erol Bulut ve ekibi, yoğun eleştirilerin kesilmesiyle daha rahat hareket edecek.

Fenerbahçe'de tedavi zamanı! Başakşehir maçı sonrası Erol Bulut...

Sarı-lacivertli teknik heyet Kasımpaşa maçıyla başlayacak süreci hayli önemsiyor.

Fenerbahçe'de tedavi zamanı! Başakşehir maçı sonrası Erol Bulut...

Ocak ayı içerisinde 27 günde tam 8 lig 1 kupa olmak üzere 9 maça çıkacak.

SON DAKİKA