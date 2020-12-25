Fenerbahçe'de tedavi zamanı! Başakşehir maçı sonrası Erol Bulut...

Başakşehir karşısında aldığı galibiyetle yoğun bakımdan çıkan Fenerbahçe için hayata dönüş operasyonu başladı.
Sarı-lacivertliler bu hafta sonunu bay geçecek. İlk maçını 4 Ocak 2021'de Kasımpaşa ile oynayacak olan Fenerbahçe bu mücadeleye kadar toparlanma fırsatı elde etmiş olacak.
Sabah'ın haberine göre, Başakşehir karşısında hakem tartışmaları arasında alınan galibiyetin ardından futbolcular mental anlamda rahat bir nefes aldı.
Bunun dışında sakat oyuncuların büyük çoğunluğu Kasımpaşa maçına kadar takıma katılmış olacak.
Valencia, Perotti, Samatta, Sosa gibi isimler sakatlıklarından kurtulmuş halde sahaya çıkacak.
EROL BULUT VE EKİBİ RAHAT BİR NEFES ALDI
Teknik heyet de üzerindeki baskıları attı.
Erol Bulut ve ekibi, yoğun eleştirilerin kesilmesiyle daha rahat hareket edecek.
Sarı-lacivertli teknik heyet Kasımpaşa maçıyla başlayacak süreci hayli önemsiyor.
Fenerbahçe Ocak ayı içerisinde 27 günde tam 8 lig 1 kupa olmak üzere 9 maça çıkacak.