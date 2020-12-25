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ara transferde kanat bombasını patlatıyor! 'tan onay çıktı

Son dakika haberi: İnişli çıkışlı bir grafik çizen Kanarya'da ara transfer çalışmaları devam ediyor. Sakatlıklarla başı dertte olan Fenerbahçe'de teknik direktörü , Nijerya asıllı İngiliz kanat Bright Osayi Samuel ile yeniden temasa geçilmesini istedi. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2020 Cuma 01:05
Fenerbahçe ara transferde kanat bombasını patlatıyor! Erol Bulut'tan onay çıktı

Süper Lig'in ilk yarısında yaşanan sakatlıklar nedeniyle geniş kadroyu tam olarak kullanamayan , ocak ayında kanatlara bir takviye daha yapmayı planlıyor.

Fenerbahçe ara transferde kanat bombasını patlatıyor! Erol Bulut'tan onay çıktı

Yaz aylarında gündeme gelen ve haziranda QPR ile sözleşmesi bitecek olan 23 yaşındaki Bright Osayi Samuel'in menajeri ile yeniden temasa geçildi.

Fenerbahçe ara transferde kanat bombasını patlatıyor! Erol Bulut'tan onay çıktı

HAZİRANDA SERBEST

Nijerya asıllı İngiliz oyuncunun Championship'te mücadele eden QPR ile sözleşme uzatmadığı ve tekliflere açık olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe ara transferde kanat bombasını patlatıyor! Erol Bulut'tan onay çıktı

İngiliz ekibinin bonservis bedeli istememesi ya da sembolik bir rakama razı olması durumunda Samuel kadroya katılacak.

Fenerbahçe ara transferde kanat bombasını patlatıyor! Erol Bulut'tan onay çıktı

BULUT ONAY VERDİ!

Samuel'in her iki kanatta da oynayabiliyor olması, çalım yeteneği, ikili mücadelelerdeki fizik avantajı ve topu saklamadaki hünerleri tercih nedeni. Samuel teknik direktör 'un da onayladığı bir oyuncu.

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