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Duran değil yakan top!

Ligin duran toplardan en çok gol yiyen takımı olan , maçında da bu zaafını gösterdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2020 Cuma 00:23
Duran değil yakan top!

Bu sezon ligde kalesinde gördüğü son 6 golün 5'ini duran toplardan yiyen , karşısında da aynı senaryoyu yaşadı. Hafta sonu oynanan FK karşılaşmasında biri frikik, biri de serbest vuruştan gelen topla kalesini iki kez düşüren sarı-lacivertliler, Yeni , ve G.Birliği maçlarında da aynı akıbete uğramıştı. Şu ana kadar duran toplardan 9 gol yiyen 'un ekibi hava topu problemini bir türlü çözemedi. Girdiği hava toplarını kazanma değeri yüzde 46,2 olan Fenerbahçe, bu alanda 21 takım içinde sadece ve 'den daha iyi bir yüzdeye ulaşabildi. (Sabah)

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