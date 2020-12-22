Cüneyt Çakır'dan Gaziantep - Fenerbahçe maçı itirafı! "Pelkas'ın golünde ofsayt yok"

Gaziantep deplasmanından 3-1'lik yenilgiyle ayrılan Fenerbahçe , 90 dakika sonunda özellikle bir pozisyon için isyan etmişti.

VAR'ın uyarısının ardından pozisyonu izlemeden karar veren Çakır için flaş bir iddia ortaya atıldı.

ÇAKIR PİŞMAN OLDU Pozisyonun tekrarını izledikten sonra MHK Başkanı Serdar Tatlı'yı aradığı ileri sürülen Çakır'ın, şu sözleri kullandığı belirtildi:

"Daha sonra pozisyona baktım ve bu golde ofsayt yok. Bir daha Mete Kalkavan'la çalışmak istemiyorum."