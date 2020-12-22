Haberler Fenerbahçe Cüneyt Çakır'dan Gaziantep - Fenerbahçe maçı itirafı! "Pelkas'ın golünde ofsayt yok"

'dan - maçı itirafı! "Pelkas'ın golünde ofsayt yok"

’nin Antep’e yenildiği maçı yöneten tecrübeli hakem, MHK Başkanı’na telefonla ulaştı: VAR hakemi Mete Kalkavan’la bir daha çalışmak istemiyorum. Pozisyonda ofsayt yok.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2020 Pazartesi 22:13 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2020 Salı 06:50
Cüneyt Çakır'dan Gaziantep - Fenerbahçe maçı itirafı! "Pelkas'ın golünde ofsayt yok"

deplasmanından 3-1'lik yenilgiyle ayrılan , 90 dakika sonunda özellikle bir pozisyon için isyan etmişti.

Cüneyt Çakır'dan Gaziantep - Fenerbahçe maçı itirafı! "Pelkas'ın golünde ofsayt yok"

Karşılaşmanın 2-1 olduğu 63. dakikada ağları havalandıran Pelkas'ın sevinci VAR'dan gelen uyarının ardından yarım kalmıştı.

Cüneyt Çakır'dan Gaziantep - Fenerbahçe maçı itirafı! "Pelkas'ın golünde ofsayt yok"

Orta hakem , VAR hakemi Mete Kalkavan'ın talimatından sonra ofsayt gerekçesiyle golü iptal etmişti.

Cüneyt Çakır'dan Gaziantep - Fenerbahçe maçı itirafı! "Pelkas'ın golünde ofsayt yok"

VAR'ın uyarısının ardından pozisyonu izlemeden karar veren Çakır için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Cüneyt Çakır'dan Gaziantep - Fenerbahçe maçı itirafı! "Pelkas'ın golünde ofsayt yok"

ÇAKIR PİŞMAN OLDU
Pozisyonun tekrarını izledikten sonra MHK Başkanı Serdar Tatlı'yı aradığı ileri sürülen Çakır'ın, şu sözleri kullandığı belirtildi:

Cüneyt Çakır'dan Gaziantep - Fenerbahçe maçı itirafı! "Pelkas'ın golünde ofsayt yok"

"Daha sonra pozisyona baktım ve bu golde ofsayt yok. Bir daha Mete Kalkavan'la çalışmak istemiyorum."

Cüneyt Çakır'dan Gaziantep - Fenerbahçe maçı itirafı! "Pelkas'ın golünde ofsayt yok"

Çakır'ın VAR'ın gol için ofsayt tespitinin ardından pozisyonun tekrarını izlemediği için pişman olduğu öğrenilirken, MHK Başkanı'nın FIFA kokartlı hakeminin serzenişine, "Durumu değerlendireceğiz" karşılığını verdiği ifade edildi.

Cüneyt Çakır'dan Gaziantep - Fenerbahçe maçı itirafı! "Pelkas'ın golünde ofsayt yok"

İTİRAF
karşısında alınan 3-1'lik yenilginin ardından F.Bahçe cephesinin en çok tepki gösterdiği pozisyon Pelkas'ın ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golüydü.

Cüneyt Çakır'dan Gaziantep - Fenerbahçe maçı itirafı! "Pelkas'ın golünde ofsayt yok"

Maçın hakemi , VAR'dan gelen uyarı sonrası verdiği karar nedeniyle pişman olduğunu MHK Başkanı Serdar Tatlı'ya ilettiği iddia edildi.

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