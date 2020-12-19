Haberler Fenerbahçe Volkan Ballı Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı

Volkan Ballı Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı

Fenerbahçe Kulübü İdari Menajeri Volkan Ballı, yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu. Ballı açıklamasında, "Geçen hafta takımımıza yapılan rutin koronavirüs testim pozitif çıkmıştı, bu yüzden evimde karantinadayım. " ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2020 Cumartesi 13:29 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2020 Cumartesi 13:47
Volkan Ballı Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı

Sarı lacivertli kulübün geçen hafta oyuncularına yaptırdığı rutin Covid-19 PCR testi sonucunda test sonucunun pozitif çıktığını söyleyen Fenerbahçe Kulübü İdari Menajeri Volkan Ballı, FK maçında kafile ile birlikte olamadığını ve tüm kalbiyle takımın yanında olduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Ballı, şu ifadeleri kullandı: "Geçen hafta takımımıza yapılan rutin corona virüsü testim pozitif çıkmıştı, bu yüzden evimde karantinadayım. Kupa maçından sonra bu akşam oynanacak Gaziantep FK maçında da takımımızın yanında olamamanın üzüntüsünü yaşıyorum. Maçta görev alacak tüm ekibimize ve futbolcu kardeşlerime sonsuz başarılar diliyorum. Bedenimle olmasa da tüm kalbimle yanlarındayım. Ayrıca karantina sürecimde desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim."

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