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'nin kader sınavı! İşte 'un FK maçı 11'i

, 6 eksikle zorlu deplasmana çıkacak. Kanarya’nın karşısında 10 maçlık yenilmezlik serisi bulunan G.Antep FK olacak. Bulut’un talebeleri kazanmak için tüm kozlarını oynayacak. İşte 'un FK maçı 11'i

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2020 Cuma 22:48 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2020 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe'nin kader sınavı! İşte Erol Bulut'un Gaziantep FK maçı 11'i

İç sahada üst üste alınan 3 yenilginin ardından eleştiri oklarının hedefinde kalan , sezonun en zor sınavlarından birine çıkacak. Sarı-lacivertliler, 10 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan ligin flaş takımlarından 'a konuk olacak. Kalyon Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den yayınlanacak.

Fenerbahçe'nin kader sınavı! İşte Erol Bulut'un Gaziantep FK maçı 11'i

Kazanmaktan başka düşüncesi olmayan Kanarya, bu önemli 90 dakikaya 6 futbolcusundan yoksun çıkacak. Sakatlıkları bulunan , , Lemos, Samatta ve Perotti, deplasmanında yer almayacak. Karacabey Belediyespor ile oynanan kupa maçında kırmızı kart gören Altay Bayındır ise cezası nedeni ile takımını yalnız bırakacak. Altay'ın yokluğunda elmacık kemiği kırıldıktan sonra idmanlara başlayan 'in eldivenleri giymesi beklenirken, teknik heyetin dün aldığı son kararla Oytun'u kaleye geçireceği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin kader sınavı! İşte Erol Bulut'un Gaziantep FK maçı 11'i

2 OYUNCU SINIRDA
deplasmanına çıkacak 'de iki önemli isim kart sınırında bulunuyor. Sezonun flaş ismi ile kısa sürede takımın vazgeçilmezleri arasına giren Pelkas'ın 3'er sarı kartı bulunuyor. Bu ikili görmesi halinde sınavında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'nin kader sınavı! İşte Erol Bulut'un Gaziantep FK maçı 11'i

OYTUN HAZIR KITA!
Ligin 13. haftasında 'nin kalesini koruması beklenen Oytun Özdoğan, kısa ve öz konuştu. Kendisine duyulan güveni boşa çıkarmayacağını söyleyen 22 yaşındaki file bekçisi, "Kendimi her zaman hazır tutuyorum. Görev verilmesi halinde tüm motivasyonumla sahadaki yerimi alacağım" dedi.

Fenerbahçe'nin kader sınavı! İşte Erol Bulut'un Gaziantep FK maçı 11'i

İŞTE FENERBAHÇE'NİN GAZİANTEP 11'İ
OYTUN
SANGARE
SERDAR
TISSERAND
CANER
GUSTAVO
OZAN
MERT
THIAM
PELKAS
CISSE

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