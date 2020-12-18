Haberler Fenerbahçe Transfer haberi: Mesut Özil'in menajeri görüşmeyi doğruladı! Fenerbahçe...

haberi: 'in menajeri görüşmeyi doğruladı! ...

'de heyecanı yaşanıyor. Yıldız futbolcunun menajeri yaptığı açıklamada görüşmeyi doğrularken, “Kulübün en yetkili kişileriyle konuştuk. Ancak transferde şu an için bir şey yok” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2020 Perşembe 23:02 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2020 Cuma 06:50
Transfer haberi: Mesut Özil'in menajeri görüşmeyi doğruladı! Fenerbahçe...

Başkanı 'un, "Gerçekleşmesi zor bir rüya" dediği için dün flaş bir açıklama geldi. Yıldız futbolcunun menajeri , Mesut'un ile 6 aylık sözleşmesi olduğunu hatırlatıp, " özlediği aşikar. Arsenal formasını tekrar giyebilmek için de çok çalışıyor. Fenerbahçe ile ilgili durumumuzu açıkça belirtmek istiyorum. Fenerbahçe ile görüşmelerimiz oldu. Kulübün en yetkili kişileriyle bire bir konuştuk. Ancak, konusunda şu an için değişen bir şey yok. Bu şartlarda görünen o ki Mesut, sezonu Arsenal'de tamamlayacak" ifadelerini kullandı. Bu arada Alman Bild Gazetesi de, 32 yaşındaki futbolcunun devre arasında olmasa da yaz döneminde sarı-lacivertlilere imza atabileceğini yazdı.

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