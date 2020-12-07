Zirveye ortak!

Süper Lig'de Fenerbahçe, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup etti. Geçtiğimiz hafta derbide Beşiktaş'a Kadıköy'de 4-3 yenilerek taraftarını üzen sarı-lacivertliler, Denizli'de eski kimliğine büründü. Serdar Aziz'in kırmızı kartına kadar oyunu kontrol eden Kanarya, 9'da Papiss Cisse'nin golüyle öne geçti. 40'ta Gökhan Gönül'ün sayısıyla soyunma odasına 2-0 önde gitti. İkinci yarıda Serdar Aziz'in kırmızı kart görmesiyle sahada roller değişti. Ancak bu kez sahneye Altay Bayındır çıktı.

BİR KALECİDEN FAZLASI

Genç file bekçisi biri penaltıdan yaptığı 7 muhteşem kurtarışla Denizlispor'a geçit vermeyince 3 puan Fenerbahçe'nin oldu. Sarı-lacivertliler 23 puana ulaşarak bir maçı eksik lider Alanyaspor ve Galatasaray ile puanları eşitledi. Denizlispor ise ligde bu sezonki 6. yenilgisini alarak 6 puanda kaldı. Fenerbahçe 12. haftada cumartesi günü sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Yukatel Denizlispor ise cuma günü Kasımpaşa'ya konuk olacak.

PANTER!

Kanarya'da maça damga vuran isim Altay Bayındır'dı... Genç kaleci, ikinci yarıda takımı 10 kişi kaldıktan sonra kurtardığı penaltı ve yaptığı birbirinden kritik 7 kurtarışla hem skoru korudu hem de stresi önledi. Ligde bu sezon 3. kez kalesini kapatan ve en fazla kurtarış yaptığı maçı oynayan Altay, Kadıköy'deki Karagümrük karşılaşmasında da skor 2-1'ken penaltı kurtarıp 3 puana imzasını atmıştı.

HAKEM ACELE ETTİ!

Altay performansını beğendiğini, devamını getirmek için çalışacağını söyledi. "Benim adıma iyi bir maç oldu. Güzel bir performans sergiledim. Taraftarların desteğiyle her zaman pozitif şekilde devam edip, inşallah istediğimize ulaşırız" diyen Bayındır, Ali Palabıyık içinse, "Ben hakem konularına girmem ama Rodallega'nın bana vurduğu pozisyonda hoca penaltıya gitti. VAR sistemini beklemeliydi. Biraz acele etti o konuda" yorumunu yaptı.