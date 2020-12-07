Haberler Fenerbahçe Zirveye ortak!

Zirveye ortak!

Sarı-lacivertliler, Cisse ve Gökhan’la 3 puanı aldı. Serdar atılana kadar sahanın hakimi olan , ‘Bu sezon kolay pes etmem’ mesajı verdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2020 Pazar 23:04 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2020 Pazartesi 06:50
Zirveye ortak!

'de , deplasmanda 'u 2-0 mağlup etti. Geçtiğimiz hafta derbide 'a 'de 4-3 yenilerek taraftarını üzen sarı-lacivertliler, Denizli'de eski kimliğine büründü. 'in kırmızı kartına kadar oyunu kontrol eden , 9'da 'nin golüyle öne geçti. 40'ta 'ün sayısıyla soyunma odasına 2-0 önde gitti. İkinci yarıda Serdar Aziz'in kırmızı kart görmesiyle sahada roller değişti. Ancak bu kez sahneye çıktı.

BİR KALECİDEN FAZLASI
Genç file bekçisi biri penaltıdan yaptığı 7 muhteşem kurtarışla Denizlispor'a geçit vermeyince 3 puan Fenerbahçe'nin oldu. Sarı-lacivertliler 23 puana ulaşarak bir maçı eksik lider ve ile puanları eşitledi. Denizlispor ise ligde bu sezonki 6. yenilgisini alarak 6 puanda kaldı. Fenerbahçe 12. haftada cumartesi günü sahasında 'u konuk edecek. Yukatel Denizlispor ise cuma günü 'ya konuk olacak.

PANTER!
Kanarya'da maça damga vuran isim Altay Bayındır'dı... Genç kaleci, ikinci yarıda takımı 10 kişi kaldıktan sonra kurtardığı penaltı ve yaptığı birbirinden kritik 7 kurtarışla hem skoru korudu hem de stresi önledi. Ligde bu sezon 3. kez kalesini kapatan ve en fazla kurtarış yaptığı maçı oynayan Altay, Kadıköy'deki Karagümrük karşılaşmasında da skor 2-1'ken penaltı kurtarıp 3 puana imzasını atmıştı.

HAKEM ACELE ETTİ!
Altay performansını beğendiğini, devamını getirmek için çalışacağını söyledi. "Benim adıma iyi bir maç oldu. Güzel bir performans sergiledim. Taraftarların desteğiyle her zaman pozitif şekilde devam edip, inşallah istediğimize ulaşırız" diyen Bayındır, içinse, "Ben hakem konularına girmem ama Rodallega'nın bana vurduğu pozisyonda hoca penaltıya gitti. VAR sistemini beklemeliydi. Biraz acele etti o konuda" yorumunu yaptı.

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