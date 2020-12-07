Erol Bulut eksik kalan takımının oyunundan memnun: 10 kişi başardık

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Denizlispor karşısında 40 dakika eksik oynamalarına rağmen iyi bir futbol ortaya koyduklarının altını çizdi. "Bugün tüm futbolcularımız her şeylerini sahaya verdiler, iyi bir performans gösterdik" diyen Erol Bulut, "40 dakika 10 kişi oynadık, sağ olsun 8 dakika maç uzadı. Ben 16 dakika bekliyordum şahsen. O başkalarına nasip oldu, bize 8 dakika nasip oldu" değerlendirmesinde bulundu.

SAHAMIZDA RAHAT OLMALIYIZ

10 kişi galip gelmelerinin önemine değinen Erol Bulut, "Her şeye rağmen galip gelerek 10 kişiyle bu takımın neler başarabileceğini gösterdik" yorumunu yaptı. Deplasmanda kaybetmemelerine yönelik soruya başarılı çalıştırıcı, "Sahamızda oynadığımız karşılaşmaları daha rahat oynamamız gerekiyor. Rakipler daha çok savunma yapıp, kontratak bulmaya çalışıyorlar, belki bunlar ondan dolayı oluyor. Bunu da çözmeye çalışacağız" yanıtını verdi.

KIRMIZIDA HAKEMİ ÇÖZEMEDİM

Erol Bulut, Serdar Aziz'in kırmızı gördüğü pozisyon için hakemi anlamadığını söyledi. Bulut, "Herkesin şaşırdığı gibi ben de şaşırdım. Önce verilen sarı var sonra sarı-kırmızı aldı. Önce sarı vermişken sarı-kırmızı neden verdi anlamaya çalışıyorum. Beni hakem tartışmalarının içine çekemezsiniz. Genç hakemlerimize destek olmaya çalışacağız ve destekleyeceğiz, sonrasına bakacağız" dedi.