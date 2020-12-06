Hocası açıkladı! "Beşiktaş ve Fenerbahçe'den teklif aldık"

Yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçiren Fenerbahçe ile az ama öz takviyeler yapan Beşiktaş'ın sezon başında transferde karşı karşıya geldiği öğrenildi.

Süper Lig'de yabancı kuralının değişecek olması nedeniyle gelecek vadeden Türk oyunculara yönelen iki ekibin, performansıyla dikakt çeken genç futbolcuya transfer teklifinde bulundukları ortaya çıktı.

Bu ismin Karşıyaka forması giyen Doğukan İnci olduğu belirtilirken, 21 yaşındaki genç golcünün teknik direktörü Soner Tolungüç de teklifleri doğruladı.

Radyospor'a konuşan Tolungüç, "Doğukan İnci çok önemli bir çıkış yakaladı. Doğukan'ın ismi büyük takımlarla da anıldı, bu takımlardan transfer teklifleri de geldi. Doğukan'ın şu anda da her maçını Avrupa kulüplerinden scoutlar izliyor." dedi.

"BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ ÇOK CİDDİYDİ"

Doğukan İnci için sezon öncesi Beşiktaş ve Fenerbahçe'den transfer teklifi aldıklarını ifade eden Tolungüç, "Doğukan için Beşiktaş'ın teklifi çok ciddiydi ve iki kulüp arasında görüşmeler oldu. Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi'ne son anda kalınması ve beklentilerin değişmesi nedeniyle bu transfer olmadığını düşünüyorum. Belki de Beşiktaşlı yetkililerin Doğukan'ı 1 yıl daha izleyelim düşüncesi olabilir.

"F.BAHÇE'NİN GÜNDEMİNE TAHİR KARAPINAR GETİRMİŞ"

Doğukan için Beşiktaş dışında Fenerbahçe'den de teklif geldi. Doğukan'ı Fenerbahçe'nin gündemine o dönem Tahir Karapınar Hoca getirmiş. Doğukan İnci'nin Fenerbahçe ve Beşiktaş'a transferi gerçekleşmedi. Doğukan'ın transferinde önemli olan kulübümüzün ve oyuncunun ortak menfaati. Oyuncularda zaman zaman iniş çıkışlar olabilir. Doğukan bu sezon 4 gol attı, gollerine daha da devam edecektir." diye konuştu.

DOĞUKAN İNCİ KİMDİR?

11 Mart 1999'da İzmir'de dünyaya gelen Doğukan, futbola 2011 yılında Bucaspor altyapısında başladı. 2 yıl Buca'da forma giyen Doğukan, 2013 yılında Altınordu'ya transfer oldu. Alt yaş gruplarında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu, 2015'te Karşıyaka'nın yolunu tuttu, 2018 yılında profesyonel sözleşmeye imza attı.