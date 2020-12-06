Haberler Fenerbahçe Hocası açıkladı! "Beşiktaş ve Fenerbahçe'den teklif aldık" | Son dakika transfer haberi...

Hocası açıkladı! " ve 'den teklif aldık" | Son dakika haberi...

Son dakika haberleri... 'in iki dev takımı ve 'nin Türk futbolunun gelecek vadeden ismi için transferde karşı karşıya geldiği iddia edildi. Genç futbolcunun , iki kulüpten de teklif aldıklarını açıkladı. İşte o isim ve detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2020 Pazar 11:14 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2020 Pazar 11:42
Hocası açıkladı! "Beşiktaş ve Fenerbahçe'den teklif aldık"

Yaz dönemini oldukça hareketli geçiren ile az ama öz takviyeler yapan 'ın sezon başında transferde karşı karşıya geldiği öğrenildi.

Hocası açıkladı! "Beşiktaş ve Fenerbahçe'den teklif aldık"

'de yabancı kuralının değişecek olması nedeniyle gelecek vadeden Türk oyunculara yönelen iki ekibin, performansıyla dikakt çeken genç futbolcuya teklifinde bulundukları ortaya çıktı.

Hocası açıkladı! "Beşiktaş ve Fenerbahçe'den teklif aldık"

Bu ismin Karşıyaka forması giyen olduğu belirtilirken, 21 yaşındaki genç golcünün Soner Tolungüç de teklifleri doğruladı.

Hocası açıkladı! "Beşiktaş ve Fenerbahçe'den teklif aldık"

Radyospor'a konuşan Tolungüç, " çok önemli bir çıkış yakaladı. Doğukan'ın ismi büyük takımlarla da anıldı, bu takımlardan teklifleri de geldi. Doğukan'ın şu anda da her maçını Avrupa kulüplerinden scoutlar izliyor." dedi.

Hocası açıkladı! "Beşiktaş ve Fenerbahçe'den teklif aldık"

"BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ ÇOK CİDDİYDİ"
için sezon öncesi ve 'den teklifi aldıklarını ifade eden Tolungüç, "Doğukan için 'ın teklifi çok ciddiydi ve iki kulüp arasında görüşmeler oldu. Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi'ne son anda kalınması ve beklentilerin değişmesi nedeniyle bu transfer olmadığını düşünüyorum. Belki de Beşiktaşlı yetkililerin Doğukan'ı 1 yıl daha izleyelim düşüncesi olabilir.

Hocası açıkladı! "Beşiktaş ve Fenerbahçe'den teklif aldık"

"F.BAHÇE'NİN GÜNDEMİNE TAHİR KARAPINAR GETİRMİŞ"
Doğukan için dışında 'den de teklif geldi. Doğukan'ı Fenerbahçe'nin gündemine o dönem Hoca getirmiş. 'nin Fenerbahçe ve 'a transferi gerçekleşmedi. Doğukan'ın transferinde önemli olan kulübümüzün ve oyuncunun ortak menfaati. Oyuncularda zaman zaman iniş çıkışlar olabilir. Doğukan bu sezon 4 gol attı, gollerine daha da devam edecektir." diye konuştu.

Hocası açıkladı! "Beşiktaş ve Fenerbahçe'den teklif aldık"

DOĞUKAN İNCİ KİMDİR?
11 Mart 1999'da 'de dünyaya gelen Doğukan, futbola 2011 yılında altyapısında başladı. 2 yıl Buca'da forma giyen Doğukan, 2013 yılında Altınordu'ya oldu. Alt yaş gruplarında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu, 2015'te Karşıyaka'nın yolunu tuttu, 2018 yılında profesyonel sözleşmeye imza attı.

Hocası açıkladı! "Beşiktaş ve Fenerbahçe'den teklif aldık"

2017-2018 sezonunda A takıma yükselen Doğukan, ilk sezonunda 10 maçta görev aldı ve 2 gol kaydetti. 2018-2019 sezonunda formayı kapan başarılı oyuncu, 29 maçta 6 gol atmayı başardı. 2019-2020 sezonunda 26 maçta 14 gol atan Doğukan bu sezon da 11 maçta 4 gol attı. Doğukan'ın Kaf-Kaf'la 31 Mayıs 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

BİZE ULAŞIN