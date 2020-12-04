Fenerbahçe 'de, Beşiktaş derbisinde alınan 4-3'lük mağlubiyet sonrası gözler Denizlispor mücadelesine çevrildi. Sarı-lacivertliler, zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürürken, teknik direktör Erol Bulut da oyuncularını motive etmeye çalışıyor.

Arjantinli futbolcunun yerine Mert Hakan Yandaş'a görev vereceği öğrenilen Bulut, maç öncesi Mert Hakan'la bir motivasyon konuşması yaptığı ortaya çıktı.

"İŞTE SANA FIRSAT!"

Takvim'in haberine göre; Erol Bulut'un, idman sonrası odasına çağırdığı Mert'e "Senden tamamen maça odaklanmanı istiyorum. Düzenli olarak forma giymek istiyorsan işte sana fırsat! Kendini göster elinden geleni yap, formayı bir daha çıkarma" dediği belirtildi.