Haberler Fenerbahçe Erol Bulut'tan Mert Hakan'a özel motivasyon! Bunları söyledi

'tan 'a özel motivasyon! Bunları söyledi

'in 11. haftasında Denizlispor'la karşılaşacak 'de , Yandaş'ı bu maça özel olarak hazırlıyor. Genç çalıştırıcı, 'nın yerine görev vermeyi düşündüğü Mert Hakan'la yaptığı son toplantıda ondan istediklerini net bir dille ifade etti. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 11:39
Erol Bulut'tan Mert Hakan'a özel motivasyon! "İşte sana fırsat"

'de, derbisinde alınan 4-3'lük mağlubiyet sonrası gözler Denizlispor mücadelesine çevrildi. Sarı-lacivertliler, zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürürken, da oyuncularını motive etmeye çalışıyor.

Erol Bulut'tan Mert Hakan'a özel motivasyon! "İşte sana fırsat"

Genç teknik adam, derbisinde sergilediği performansla sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çeken 'yı deplasmanında oynatmayı düşünmüyor.

Erol Bulut'tan Mert Hakan'a özel motivasyon! "İşte sana fırsat"

Arjantinli futbolcunun yerine Yandaş'a görev vereceği öğrenilen Bulut, maç öncesi Mert Hakan'la bir motivasyon konuşması yaptığı ortaya çıktı.

Erol Bulut'tan Mert Hakan'a özel motivasyon! "İşte sana fırsat"

"İŞTE SANA FIRSAT!"
Takvim'in haberine göre; 'un, idman sonrası odasına çağırdığı Mert'e "Senden tamamen maça odaklanmanı istiyorum. Düzenli olarak forma giymek istiyorsan işte sana fırsat! Kendini göster elinden geleni yap, formayı bir daha çıkarma" dediği belirtildi.

Erol Bulut'tan Mert Hakan'a özel motivasyon! "İşte sana fırsat"

"FUTBOLA AÇIM"
26 yaşındaki orta saha oyuncusunun da "Merak etmeyin hocam. Gayet formdayım ve futbola açım" diyerek Bulut'a başarı sözü verdiği kaydedildi.

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