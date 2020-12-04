Haberler Fenerbahçe Erol Bulut'tan futbolculara uyarı! "Rakibi boğun"

'tan futbolculara uyarı! "Rakibi boğun"

Teknik patron , rakibe baskı kuracak çalışmalar yaptırıyor. ’yi sahasından çıkarmak istemeyen genç hoca, futbolcularını şöyle uyarıyor: “Rakibe nefes alacak alan ve zaman bırakmayın. Topla buluştukları anda baskı kurun. Yoğun pres uygulayın. Kendi sahalarına hapsedin, rakibi boğun”

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 21:22 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 06:50
Erol Bulut'tan futbolculara uyarı! "Rakibi boğun"

oyuncularına ayrıca önümüzdeki 3 maçtan 9 puan çıkarmak zorunda olduklarının altını çizdi. sonrası 'le oynayıp, bay geçeceklerini ardından ve karşısına çıkacaklarını söyledi. Zorlu dönemde zirvenin daha uzağında kalmamak için 9 puandan başka şansları olmadığını belirtti.

derbisi yenilgisini unutan ve yeni galibiyet serisi başlatmak için tüm hazırlıklarını bu yönde yapan 'de teknik direktör Erol Bulut, işleri her yönden sıkı tutuyor. Genç çalıştırıcı, hem idmanlarda sıkı disipliniyle dikkat çekerken hem de rakiplere yapılacak baskı konusunda oyuncularını uyarıyor. Sarılacivertli hoca, dünkü antrenmanda talebelerinden bu haftaki Denizlispor mücadelesinde çok sıkı şekilde pres yapmalarını isterken, rakibi yarı sahasına hapsetmelerini istedi. Bulut, yoğun baskı isteğini oyuncularına şu sözlerle anlattı:

SERDAR'LA GÖRÜŞTÜ
"Denizlispor'a nefes alacak zaman bırakmayın. Topla buluştukları anda baskı kurun. Kendi sahalarından çıkamayacak şekilde yoğun pres uygulayacaksınız. Duran toplarda hep birlikte kaleye yüklenin. Rakibi boğun..." Usta hoca, rakibin kontrataktan tehlikeli olma ihtimali üzerine savunma oyuncularını ikaz etmeyi de unutmadı. Özellikle bu hafta 11'de olması beklenen 'le konuşan Bulut, "Defansı toparlamak senin görevin. Ataklara arkadan destek verin ama arkanızda büyük boşluklar bırakmamaya da dikkat edin" uyarısında bulundu.

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