Haberler Fenerbahçe Luiz Gustavo'nun yokluğunda Fenerbahçe'yi sevindiren gelişme!

'nun yokluğunda 'yi sevindiren gelişme!

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu , ile oynanan derbi mücadelesinde gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düşmüştü. Sarı-lacivertli takıma, tecrübeli oyuncunun yokluğunda bir başka isimden iyi haber geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 09:57
Luiz Gustavo'nun yokluğunda Fenerbahçe'yi sevindiren gelişme!

'de, Kadıköy'de 'la oynanan derbi mücadelesi sonrası üzüntüsü yaşanıyordu. Maçta sarı kart gören Brezilyalı oyuncu, Denizlispor karşılaşmasında cezalı duruma düştü.

Luiz Gustavo'nun yokluğunda Fenerbahçe'yi sevindiren gelişme!

Gustavo'nun bu hafta ligde forma giyemeyecek olması moralleri bozarken, sarı-lacivertlilere müjdeli haber ise bir başka isimden geldi.

Luiz Gustavo'nun yokluğunda Fenerbahçe'yi sevindiren gelişme!

'de sakatlığı geçen Tolga Ciğerci, son yapılan idmanda takımla çalıştı.

Luiz Gustavo'nun yokluğunda Fenerbahçe'yi sevindiren gelişme!

28 yaşındaki orta sahanın, Gustavo'nun cezalı olduğu Denizlispor mücadelesi öncesi takımda yer alması teknik heyeti sevindirdi.

Luiz Gustavo'nun yokluğunda Fenerbahçe'yi sevindiren gelişme!

Deneyimli futbolcunun ilk 11 olmasa da maçın gidişatına göre süre alabileceği gelen bilgiler arasında.

Luiz Gustavo'nun yokluğunda Fenerbahçe'yi sevindiren gelişme!

Bu arada 'de Nazım Sangare ve Harun Tekin, koşulara devam ederken; Samatta fitness çalışmalarını sürdürdü. Sinan Gümüş, kendisi için hazırlanan özel programı uyguladı. Perotti ve Kemal Ademi'nin ise tedavilerine devam edildi.

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