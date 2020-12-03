Luiz Gustavo'nun yokluğunda Fenerbahçe'yi sevindiren gelişme!

Gustavo'nun bu hafta ligde forma giyemeyecek olması moralleri bozarken, sarı-lacivertlilere müjdeli haber ise bir başka isimden geldi.

Bu arada Fenerbahçe'de Nazım Sangare ve Harun Tekin, koşulara devam ederken; Samatta fitness çalışmalarını sürdürdü. Sinan Gümüş, kendisi için hazırlanan özel programı uyguladı. Perotti ve Kemal Ademi'nin ise tedavilerine devam edildi.