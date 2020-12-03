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'den transferde atağı!

'de son dakika haberi... ’nun menajari William D’Avila’nın, sarı-lacivertli yöneticilere “Monaco’ya iyi bir teklif sunarsanız size de gelebilir” dediği iddia edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 21:19 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 06:50
Fenerbahçe'den transferde Onyekuru atağı!

Bu sezon yaptığı 18 transfere rağmen hücum hattından istenen performansı alamayan 'nin Henry için nabız yokladığı iddia edildi.

Fenerbahçe'den transferde Onyekuru atağı!

Galatasaray'ın da tekrar kadrosuna katmak istediği Nijeryalı yıldızın menajeri William D'Avila, İstanbul'a gelmişti. Sarı-lacivertli yöneticilerin de D'Avila ile bir görüşme yaptığı belirtiliyor.

Fenerbahçe'den transferde Onyekuru atağı!

D'Avila'nın, "Henry'nin ilk tercihi Galatasaray. Ancak Monaco onu bu kez bonservisiyle satmak istiyor. İkna edici bir teklif sunarsanız, 'ye de 'hayır' demez" diyerek sarı-lacivertl takıma bir açık kapı bıraktığı öğrenildi.

Fenerbahçe'den transferde Onyekuru atağı!

MUTLU DEĞİL
Galatasaray'ın 'nun haklarınının yüzde 50'sini almak için Monaco'ya 3 milyon euro teklif ettiği konuşuluyor.

Fenerbahçe'den transferde Onyekuru atağı!

'nin bu rakamın üstüne çıkması durumunda transferi bitirebileceği belirtildi. Monaco'da bu sezon 4 maçta 139 dakika forma şansı bulabilen 23 yaşındaki Henry, 1 asist yaptı.

Fenerbahçe'den transferde Onyekuru atağı!

Başarılı futbolcu, Galatasaray'da görev yaptığı 56 maçta ise 17 gol+8 asist üretmişti.

Fenerbahçe'den transferde Onyekuru atağı!

Sol kanadın yanı sıra forvette de oynayabilen 'nun sürati ve gol yollarındaki etkinliği ile 'de de büyük iş yapacağı ifade ediliyor.

Fenerbahçe'den transferde Onyekuru atağı!

Nijerya Milli Takımı'nda 11 kez oynayan ve 1 gol atan ; KAS Eupen, G.Saray, Anderlecht ve Monaco'da 152 maçta 57 gol ve 21 asistlik performans sergiledi.

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