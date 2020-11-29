Haberler Fenerbahçe Son dakika: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Abdulkadir Bitigen oldu!

Son dakika: - derbisinin VAR hakemi Abdulkadir Bitigen oldu!

'in 10. haftasında ile dev karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadeleyi Tugay yönetecek. Müsabakanın VAR hakemi ise Abdulkadir Bitigen oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 11:31 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 12:17
Son dakika: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Abdulkadir Bitigen oldu!

Türkiye'de tüm gözler ile arasında oynanacak dev derbiye çevrilmiş durumda. Sarı-lacivertliler zorlu karşılaşmayı kazanıp yükselişini sürdürmek isterken, geçtiğimiz hafta Başakşehir'i deviren Kartal, kritik müsabakadan galibiyetle ayrılıp deplasman hasretine son vermek istiyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelenin orta hakemi Tugay olarak açıklanmıştı. Sonucu merakla beklenen karşılaşmanın VAR hakemi de belli oldu. Buna göre dev mücadelenin VAR koltuğunda Abdulkadir Bitigen oturacak. AVAR görevlerini ise Zorbay Küçük ile Kerem Ersoy üstlenecek.


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