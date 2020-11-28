Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Beşiktaş maçı öncesi hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun babasından flaş açıklamalar!

maçı öncesi hakem 'nun babasından flaş açıklamalar!

'in 10. haftasında ile Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Zorlu karşılaşmada düdük çalacak. Karşılaşma öncesi Numanoğlu'nun bu karşılaşmaya atanması tepki çekmişti. Sosyal medyada Tugay Kaan Numanoğlu'nın Fenerbahçe Başkanı 'a ait bir şirkette çalıştığı iddia edilmiş ardından sarı-lacivertlilerden konuyla ilgili açıklama gelmişti. Bu kez Numanoğlu babasının açıklamaları nedeniyle gündem oldu. İşte derbi öncesi dikkat çeken o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 01:34
Fenerbahçe Beşiktaş maçı öncesi hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun babasından flaş açıklamalar!

ile 'ın karşı karşıya geleceği derbi maçın hakemi 'nun babası Levent Numanoğlu oğluyla ilgili spekülasyonlarla ilgili konuştu.

Fenerbahçe Beşiktaş maçı öncesi hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun babasından flaş açıklamalar!

Beyaz TV'ye konuşan Levent Numanoğlu, oğluna çocukluğundan beri adalet duygusunu aşılamaya çalıştığını belirterek yaratılan spekülasyonnların yapılmaması gerektiğini belirtti. Baba Numanoğlu ayrıca oğlunun küçükken tuttuğu takımı da açıkladı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Beşiktaş maçı öncesi hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun babasından flaş açıklamalar!

"OĞLUMA ŞUNLARI SÖYLEDİM"

Oğluma şunları söyledim. Adaletli davrancaksın oğlum. Dürüst olacaksın. Hata yapabilirsin ama hatayı kapatmak için eyyamcılık yapma. Dürüst ol, doğru ol. O da yapmaya çalışıyor. Allah yardım etsin.

Fenerbahçe Beşiktaş maçı öncesi hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun babasından flaş açıklamalar!

"OĞLUM FENERBAHÇELİ YÖNETİCİNİN ŞİRKETİNDE ÇALIŞMIYOR"

Saçma sapan şeyler. Öyle bir şey yok. Kayınbiraderinin yanında çalışıyor. Müdür olarak görev yapıyor.

Fenerbahçe Beşiktaş maçı öncesi hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun babasından flaş açıklamalar!

"MHK'YI TEBRİK EDİYORUM"

MHK'yı tebrik ediyorum. Helal olsun. Herkese eşit şekilde maç veriyor. Ben şeye karşıyım. Yorumlarda hakarete karşıyım. Küfürlere, karşıyım. Tüm hakem arkadaşlar için diyoruz. Futbolcular için diyoruz. Yorum yaparken saygılı bir şekilde eleştirmekte fayda var.

Fenerbahçe Beşiktaş maçı öncesi hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun babasından flaş açıklamalar!

"KAMUOYU RAHAT OLSUN"

Kamuoyu rahat olsun. Bütün hakemlerimiz dürüst maç yönetiyor. Başka düşüncelere girmenin anlamı yok.

Fenerbahçe Beşiktaş maçı öncesi hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun babasından flaş açıklamalar!

"OĞLUM FUTBOLCU OLMAK İSTİYORDU"

Oğlum futbol oynatmak istiyordu. Ondan sonra geldi hakem olacağım dedi, şaşırdım. Mesleğini severek yap dedim. O da Allah razı olsun o şekilde çıktı ve ona da teşekkür ettim. Helal olsun dedim. Dürüst olacaksın oğlum dedim. Adaletli ol dedim. Benim o özelliği çok hoşuma gidiyor. Dürüstçe davranması çok hoşuma gidiyor.

Fenerbahçe Beşiktaş maçı öncesi hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun babasından flaş açıklamalar!

"BEN BEŞİKTAŞLIYIM, OĞLUM KÜÇÜKKEN GALATASARAYLIDI"

Levent Numanoğlu son olarak "Hangi takımı tutuyorsunuz?" sorusuna " yanıtını verirken, "Maç izlemiyorum ama. Geçtiğimiz sezon epey sinirlemiştim bazı olaylarda. O yüzden maç izlemiyorum." dedi. 'nun küçükken Galatasaraylı olduğunu söyleyen Levent Numanoğlu, "Yani şimdi öyle bir şey vardı yani. Galatasaray'ı tutuyordu. Benim Malatyaspor'dan formam vardı. Sarı kırmızı. Çocukluk günleri ama." dedi.

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